Griezmann rompe su silencio sobre su futuro en el Atlético de Madrid: "Quería quedarme hasta final de temporada"

El delantero del Atlético de Madrid tuvo una oferta sobre la mesa del Orlando City de la MLS de Estados Unidos. El francés la desechó finalmente a pesar de la insistencia del club de Florida porque está centrado en este final de temporada con el equipo que entrena Diego Pablo Simeone

Antoine Griezmann, futbolista y estrella del Atlético de Madrid, ha roto su silencio para dejar claro de una vez su futuro el cual pasa por el club rojiblanco hasta, al menos, el final de esta temporada. Así lo ha manifestado en una entrevista en donde el francés ha hablado sobre las opciones que tuvo de marcharse a Orlando City de la MLS de Estados Unidos hace unas semanas.

Griezmann ha roto su silencio para dejar claro que su mente ha estado y está en el Atlético de Madrid. "Quería quedarme hasta final de temporada. Al final no soy alguien que habla con la prensa, que tenga a alguien difundiendo mensajes, soy yo lo que hay dentro y fuera del campo. He dejado que se hablase por sí sólo y he intentado demostrar en el campo que estoy muy centrado en el Atleti", ha afirmado en una entrevista en DAZN.

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, tuvo una oferta del Orlando City sobre la mesa hace unas semanas. El francés la estudió, siempre ha deseado jugar en la MLS de Estados Unidos, pero finalmente no la aceptó para centrarse en este final de temporada con el club rojiblanco con el que quiere hacer algo grande en la Copa del Rey o en la UEFA Champions League. Su futuro, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, se volverá a abrir en el próximo mercado de fichajes de verano.

Griezmann tiene como objetivos la Copa del Rey y la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid

Por si había alguna duda, Griezmann ha señalado que sus objetivos es hacer algo grande con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey o la UEFA Champions League. "Hubo mucho ruido. Al final, en el Atleti, desde fuera no se le ve un gran club y cualquier estrella que está aquí la quieren mandar a otro sitio, y nosotros estamos tranquilos en el vestuario, enfocados en la Copa, en LaLiga y en la Champions y hay que demostrarlo luego en el campo".

Griezmann, por otro lado, ha reflexionado sobre su nuevo rol en el Atlético de Madrid, en donde es menos importante que en otras temporadas. "Me costó aceptarlo al principio, por eso cada vez que entraba me tocaba demostrar que se podía confiar en mí, y ahora me toca jugar algo más. Estoy con confianza, intentando ver lo que necesita el equipo y ahora jugando más de medio, ayudando a la creación del juego, llegando de segunda línea, parecido a lo que hacía con Francia. El míster ha visto que puede confiar en mí en ese puesto y estamos jugando más".