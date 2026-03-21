Marcos Llorente, Pubill, Barrios y Álex Baena explican cómo viven el derbi contra el Real Madrid: "Siempre es especial por esa rivalidad que hay en la ciudad"

Los futbolistas del Atlético de Madrid han compartido junto a varios aficionados del equipo rojiblanco sus impresiones sobre el partido contra el Real Madrid que disputan este domingo

El Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid en una nueva edición del derbi madrileño el cual esta vez ha quedado encuadrado en la jornada 29 de LaLiga. Un partido que es importante para el equipo rojiblanco que tiene la obligación de puntuar para continuar en la tercera posición de la clasificación de Primera división toda vez que el Villarreal CF le ha adelantado tras ganar a la Real Sociedad. No va a hacer falta esa motivación ya que como han explicado Marcos Llorente, Marc Pubill, Pablo Barrios o Álex Baena, el derbi contra el Real Madrid es especial.

Marcos Llorente ha señalado que es esta ocasión el Atlético de Madrid no podrá contar con el factor de tener a su afición animándoles ya que el partido contra el Real Madrid se juega en el Estadio Santiago Bernabéu: "Son muy importantes, hacemos un buen tándem en casa. El equipo lo nota, lo siente. Son fundamentales tanto en los buenos como en los malos momentos. En una temporada como ésta, en la que están yendo las cosas bien con una final por delante, los cuartos de Champions... esa energía, esa conexión aumenta. Para mí es de las cosas más bonitas del fútbol".

Por su parte, Marc Pubill que anda renqueante de un problema en las costillas, ha señalado que el Atlético de Madrid va a salir a ganar al Real Madrid: "Nunca dejes de creer. Es la filosofía del club y es lo que me enseñaron cuando llegué aquí. El primer día hice una visita al museo y vi clarísimo lo que es este club. El equipo no deja de creer en el campo, no deja de luchar y eso es el Atleti".

Pablo Barrios, canterano del Atlético de Madrid, es uno de los que mejor entiende lo que es el derbi contra el Real Madrid: "Siempre es especial por esa rivalidad que hay en la ciudad. Ya durante la semana se siente, no sólo en el vestuario sino también en la calle. Y por eso para mí es uno de los partidos más bonitos de la temporada".

Álex Baena, por último, ha deseado volver a ganar como ya hizo el Atlético de Madrid en la primera vuelta: "Ya cuando estás fuera ves esa semana cómo se vive esa rivalidad en las noticias, las redes..., siempre desde el respeto, y es muy bonito. Ver el derbi por la tele se ve con ese nervio, con ese entusiasmo de los grandes partidos. Y ahora, cuando he tenido la fortuna de jugarlo, además en mi caso mi primer derbi fue mi primer partido en el Metropolitano, y con esa victoria pues fue muy especial".