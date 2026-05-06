El Arsenal sale en defensa de Andrea Berta tras el enganchón con Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid y el director deportivo italiano protagonizaron un incidente escasos segundos antes de acabar el encuentro en el Emirates, por lo que el club inglés ha querido calmar las aguas transmitiendo su versión y apuntando que entre los dos protagonistas "no hay ningún problema"

El partido entre el Arsenal y Atlético de Madrid no se dio solamente sobre el terreno de juego del Emirates. En la zona de banquillos también se vivió la tensión propia de unas semifinales de UEFA Champions League. En este sentido, Andrea Berta, director deportivo del club inglés, llegó hasta esa zona en los últimos segundos del encuentro, reclamando el final del choque, lo que provocó el enfado de un Simeone que terminó empujando al italiano.

De esta manera, el Arsenal ha querido salir al paso y defender a su director deportivo, que pedía al colegiado del encuentro en el Emirates el final del partido, afirmando que ya se habían cumplido los cinco minutos del tiempo reglamentario. Pese a que Simeone no quiso valorar el incidente en rueda de prensa, miembros del Atlético de Madrid y el propio técnico argentino mostraron claramente su enfado en el momento del gesto de Andrea Berta.

Andrea Berta salta en el Emirates: un gesto que termina reabriendo su guerra fría con Simeone

Andrea Berta no guarda la mejor relación con Simeone. Desde que se marchase del Atlético de Madrid en marzo de 2025, el director deportivo italiano se ha mostrado distante con el entrenador argentino. Buena prueba de ello fue el incidente que ambos protagonizaron en la recta final del choque de Champions League en el Emirates. El Arsenal ya rozaba la triunfo, ya que el momento tuvo lugar a escasos segundos de que Siebert pitara el final del partido.

Andrea Berta hizo presencia en la zona de banquillos cuando restaban prácticamente diez segundos para llegar a los cinco minutos que dio el colegiado de descuento en la segunda parte. El director deportivo del Arsenal comenzó a levantar los brazos de un lado a otro y señalándose el reloj, como han captado las cámaras de Movistar+. El italiano pedía un final del partido que iba a llegar poco después, teniendo efecto sus protestas sobre el césped del Emirates.

El Emirates dicta sentencia: el Arsenal sale en defensa de Andrea Berta y enfría el choque con Simeone

De esta manera, el Arsenal ha querido salir al paso tras el incidente y defender a Andrea Berta. Según ha informado EFE, fuentes del club inglés explican que el director deportivo no se encontraba celebrando la clasificación a la final del equipo, ya que los gestos iban dirigidos al árbitro, cosiderando que ya se había cumplido el tiempo reglamentario.

Además, pese al empujón de Simeone a Andrea Berta, no hay "ningún problema" entre ambos y que por parte del director deportivo del Arsenal "no hubo mala intención", según ha explicado el mismo medio. Por ello, se despejan las dudas a priori con su relación del entrenador del Atlético de Madrid, que cayó derrotado en el Emirates por el gol de Saka en la primera parte.

Este incidente se suma a otras polémicas que tuvo el Arsenal - Atlético de Madrid. La que más llamó la atención fue el penalti que reclamaron los de Simeone en la segunda parte, tras un pisotón de Calafiori a Griezmann, que pudo haber sido el 1-1 en el marcador y con el que el partido pudo irse a la prórroga. Sin embargo, el colegiado del partido señaló falta previa de Marc Pubill en ataque.

El Arsenal de Andrea Berta y Mikel Arteta: un proyecto que ha pasado de promesa a amenaza europea

Por otro lado, Andrea Berta puede sentirse satisfecho de en su primera temporada en el Arsenal. El director deportivo tiene al equipo de Mikel Arteta luchando por la Premier League, dónde es primero de la tabla con 76 puntos a falta de tres jornadas, aunque el Manchester City, su perseguidor, cuenta con un partido más. El conjunto londinense le resta por enfrentarse al West Ham, Burnley y Crystal Palace en la liga de Inglaterra.

El Arsenal también está muy cerca de lograr la excelencia en la UEFA Champions League, ganando en una final en la que ya esperan a Bayern de Múnich o PSG, que se verán las caras hoy miércoles en el Allianz. El equipo de Arteta ha llegado hasta la cima tras eliminar al Atlético de Madrid, Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen.