Fabián Ruiz, protagonista en la previa del Bayern de Múnich - PSG de Champions League

La lesión de Achraf Hakimi obliga a Luis Enrique a optar, probablemente, por Zaïre-Emery en el lateral derecho, lo que acabaría con el jugador de Los Palacios entrando en el once titular. El centrocampista francés reconoció en rueda de prensa que "si me enfrento a Luis Díaz trataré de frenarle lo mejor posible"

Fabián Ruiz apunta a ser una de las novedades en el once del PSG para enfrentarse al Bayern de Múnich en la noche de hoy. Los de Luis Enrique se vuelven a medir al conjunto de Vincent Kompany por un hueco en la gran final de la Champions League en Budapest. En este sentido, uno de los protagonista en el encuentro decisivo del Allianz Arena podría ser el jugador de Los Palacios, podría ser titular por segundo partido consecutivo.

De esta manera, Luis Enrique terminar de perfilar un once de garantías para lograr eliminar al Bayern de Múnich. Sin embargo, el técnico del PSG contará con la importante baja de Achraf Hakimi, que se lesionó en el duelo de ida del pasado martes en el Parque de los Príncipes, lo que obliga a introducir una variante con respecto al otro once titular.

Fabián Ruiz pide paso: el de Los Palacios vuelve a mandar y amenaza con quedarse en el once

Fabián Ruiz ya ha tenido minutos en los últimos cinco encuentros con el PSG. La lesión que sufrió en la rótula izquierda ya está más que olvidada y así lo ha demostrado en las recientes semanas. De hecho, su momento de forma hizo que Luis Enrique le introdujese por primera vez, tras su regreso, en el once titular el pasado sábado, en el empate frente al Lorient.

En este sentido, el jugador de Los Palacios completó un total de 67 pases a lo largo del encuentro, el segundo por detrás de su compañero Lucas Beraldo. Además, Fabián Ruiz demostró en la hora de partido que jugó que puede ser titular en un duelo de alto nivel como el de hoy miércoles frente al Bayern de Múnich. Pese a que Luis Enrique no dio detalles en la rueda de prensa previa, todo parece indicar que el de Los Palacios saldrá de inicio en el encuentro más importante de la temporada para el PSG.

Fabián Ruiz gana terreno mientras Luis Enrique mueve fichas: Zaïre‑Emery y el experimento ante el Bayern

Además, la más que posible entrada de Fabián Ruiz en el once se debe a la baja de Achraf Hakimi, lesionado en el encuentro de ida del pasado martes. En este contexto, Luis Enrique apunta a dar entrada a Zaïre-Emery en el lateral derecho. El centrocampista francés, por su parte, se mostró convencido en rueda de prensa por si le toca retrasar su posición ante el Bayern: "Si me enfrento a Luis Díaz trataré de frenarle lo mejor posible".

Zaïre-Emery viene de ser suplente y solo disputó 30 minutos en el encuentro del pasado sábado ante el Lorient, en el que entró precisamente por Fabián Ruiz. El jugador de Los Palacios, por su parte, compartiría centro del campo con Vitinha y Joao Neves, que son intocables en la sala de máquinas de Luis Enrique en el PSG. De esta manera, el ex del Betis sigue dando pasos hacia delante para llegar en la mejor forma posible al Mundial con España.

Fabián vuelve a escena, se rearma en París y empuja la puerta del Mundial

La presencia de Fabián Ruiz es una de las mejores noticias posibles para Luis de la Fuente de cara a la convocatoria para el Mundial de este verano. El centrocampista del PSG se tuvo que quedar fuera de la lista del último parón de selecciones, pero todo parece indicar que estará de regreso para vestir la elástica de 'La Roja' en el prestigioso torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

No cabe dudas de la confianza de Luis de la Fuente en Fabián Ruiz. El jugador del PSG fue uno de los más utilizados en la pasada Eurocopa de 2024, con un centro del campo con presencia para Rodri, Dani Olmo y Pedri. Por ello, el técnico de España tendrá la difícil papeleta de elegir jugadores para esa zona del once, con una gran competencia entre los posibles seleccionados.

El PSG todavía cuenta con cuatro partidos esta temporada, como mínimo, contando con el de hoy miércoles ante el Bayern de Múnich. Los de Luis Enrique están muy cerca de proclamarse campeones de la Ligue 1, ya que tienen una distancia de seis puntos con respecto al segundo en la clasificación, el Lens. Por ello, a falta de saber si los parisinos alcanzan la final de la Champions League, Fabián Ruiz podrá seguir cogiendo forma en esta recta final de temporada.