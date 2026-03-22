Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid: Vinicius aprovecha los regalos de Simeone y le devuelve el pulso al Real Madrid en la Liga

Dos regalos defensivos del Atlético tras la reanudación y los cambios del técnico argentino propiciaron que el conjunto blanco se llevara los tres puntos

El Real Madrid necesitaba ganar sí o sí para no despedirse prácticamente ya del título liguero tras la victoria del FC Barcelona ante el Rayo Vallecano y, pese a ello, Arbeloa decidió no arriesgar con Mbappé, a quien sentó de inicio en el banquillo. Del 'once' blanco destacó también la titularidad de Carvajal por una supuesta falta de puntualidad de Trent. El Atlético, por su parte, necesitaba sumar para recuperar la tercera plaza y Simeone puso toda la carne ofensiva en el asador: Griezmann, Julián Álvarez y Lookman.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el Real Madrid tuvo más la posesión de balón y el Atlético jugó cómodo sin él, esperando romper al espacio. Valverde fue el primero en avisar, pero el poste esta vez repelió su disparo cruzado marca de la casa y su contragolpe de libro con autopase incluido quedó neutralizado. Marcos Llorente contestaría al instante, pero su disparo forzado lo detuvo Lunin en dos tiempos.

Y cuando el equipo blanco más lo intentaba, el Atlético aprovechó un despiste para montar una contra encabezada por Lookman y rematada por él mismo tras un centro de Ruggeri y una dejada de tacón magistral de Giuliano. El 0-1 en el 33' silenció el Santiago Bernabéu, que veía como su equipo decía adiós a la Liga. Porque si antes estaba en su salsa el equipo de Simeone defendiendo con los once jugadores en su campo, ahora tenía mucho más argumentos para hacerlo hasta el final del partido.

De ahí al descanso, el Real Madrid lo intentó como pudo, con centros laterales y Tchouameni casi logra la igualada, al tiempo que Valverde casi caza un rechace dentro del área regalado por Musso, pero el marcador no se volvió a mover.

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético de Madrid pecó de exceso de relajación y regaló la remontada en dos minutos. Primero, cayendo en la trampa de Brahim y cometiendo un penalti tan discutido como absurdo; y, luego, con un despeje blando del recién entrado Giménez que le dejó el balón sólo a Valverde para que fusilara a Musso después de que Vinicius hubiese hecho el empate desde los once metros. Del 51 al 53 el Real Madrid le dio la vuelta al marcador y los de Arbeloa recobraron el pulso en LaLiga.

Arbeloa movió su banquillo y dio entrada a Mbappé. Y fue salir el francés y Nahuel Molina firmó el gol de la jornada y uno de los mejores de esta liga. El rojiblanco se sacó un misil directo a la escuadra al más puro estilo Valverde para dejar mudo al Santiago Bernabéu (66'). Pero el partido entró en la recta final y los cambios le seguían funcionando mejor a Arbeloa que a Simeone. Porque una jugada de Trent acabaría con el 3-2, obra de Vinicius ante un Álex Baena al que le cogió frío.

Y cuando el Real Madrid tenía más controlado el partido, una dura entrada de Valverde sobre el propio Álex Baena fue interpretada por Munuera Montero como una acción con fuerza excesiva y expulsó al uruguayo con roja directa en el 76'.

De ahí al final, Julián Álvarez casi logra el 3-3, pero el poste repelió su lanzamiento en el 80'. Y ahí el Atlético de Madrid prácticamente dijo adiós a sus opciones de igualada, porque el tiempo se fue consumando y el Real Madrid supo leer mejor esos minutos finales. Los de Simeone jugaron con más corazón que cabeza y no encontraron premio alguno. La última la tuvo Sorloth, pero su cabezazo fue demasiado blanco a las manos de Lunin.

Triunfo vital para un Real Madrid que no se podía imaginar al descanso que le sería tan fácil remontarle un partido a este Atlético de Madrid que jugó el derbi a medio gas durante casi todo el partido y que falló donde más le duele a Simeone.

Ficha técnica:

Real Madrid: Lunin; Carvajal (Trent 63'), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch (Mbappé 63'), Arda Güler (Camavinga 74'), Valverde; Brahim (Bellingham 74') y Vinicius (Carreras 86').

Atlético: Musso; Llorente, Le Normand (Giménez 46'), Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso (Nico González 57'), Koke, Lookman (Sorloth 57'); Griezmann (Nahuel Molina 57') y Julián.

Goles: 0-1 (33') Lookman; 1-1 (51') Vinicius, de penalti; 2-1 (53') Valverde; 2-2 (66') Nahuel Molina; 3-2 (71') Vinicius.

Árbitro: Munuera Montero (Andaluz). Expulsó con roja directa al madridista Valverde (76') Amonestó a los locales Thiago Pitarch; y a los visitantes Johnny Cardoso, Ruggeri, Hancko.

Incidencias: 78.000 espectadores en el Santiago Bernabéu.