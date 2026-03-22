Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Barcelona, Athletic Club y Real Madrid en la jornada 29

Este domingo se disputaron un total de cuatro partidos en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en los que se vieron las caras Barcelona y Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Deportivo Alavés, Athletic Club y Real Betis, Real Madrid y Atlético de Madrid

La jornada 29 de LaLiga EA Sports vivió este domingo cuatro encuentros en los que no faltó la emoción. El Barcelona no lo tuvo sencillo para vencer al Rayo Vallecano. El Celta de Vigo desaprovechó una amplia ventaja ante un Deportivo Alavés que le terminó dando la vuelta al marcador contra todo pronóstico. El Athletic Club, en una gran primera mitad, venció a un Real Betis que apretó en el tramo final del encuentro y pudo llevarse un punto. Real Madrid y Atlético de Madrid cerraron la jornada con un derbi madrileño que no decepcionó en un duelo a pecho descubierto.

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano: Joan García vale tres puntos

La enorme actuación de Joan García, que estrenará próximamente internacional, y un gol del uruguayo Ronald Araujo le han dado la victoria, tres puntos y más diferencia al frente de la tabla a un Barcelona que jugó al trantrán y vio cómo el Rayo Vallecano (1-0) tuvo sus opciones de sumar, sobre todo en la recta final.

Celta de Vigo 3-4 Deportivo Alavés: Balaídos se queda muda con la remontada babazorra

El Deportivo Alavés coge aire en la clasificación tras firmar una épica remontada (3-4) en Balaídos, donde levantó un 3-0 al Celta con su voracidad e insistencia en la segunda parte, para que Quique Sánchez Flores, decisivo con sus cuatro cambios en el intermedio, celebrase su primer triunfo como técnico alavesista.

Athletic Club 2-1 Real Betis: El primer tiempo le sirve a San Mamés

El Athletic Club ganó crédito con una trabajada victoria en San Mamés por 2-1 frente a un Real Betis estancado que después de su gran victoria europea del pasado jueves volvió a la realidad liguera para sumar su quinta jornada consecutiva sin ganar.

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid; Intercambio de golpes en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid de Arbeloa se fue al descanso con el 0-1 a favor del Atlético de Madrid tras el tanto de Lookman en el 33. Los blancos salieron con todo en el segundo tiempo del Santiago Bernabéu y en apenas tres minutos, Vinicius Junio (min. 52) y Fede Valverde (min. 55) remontaron el duelo. Pero los de Simeone no habían dicho su última palabra ya que volvieron a poner las tablas en el 66 con Nahuel Molina como protagonista. Vinicius quiso ser protagonista y en una gran jugada personal que contó con la ayuda de Mbappé llevándose a toda la defensa, hizo el 3-2. Fede Valverde terminó expulsado en el minuto 77 por roja directa tras una entrada por detrás sobre Álex Baena.

Resultados de LaLiga EA Sports en la jornada 29

Clasificación de LaLiga EA Sports actualizada