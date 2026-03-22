Barcelona 1-0 Rayo Vallecano: El líder salva un mal día

El conjunto azulgrana logró una sufrida victoria sustentada en un gol de Araujo a balón parado y la actuación salvadora de Joan García. El cuadro rayista tuvo buenas ocasiones para empatar, pero no tuvo puntería

No fue el Barcelona brillante de otras ocasiones. El cansancio de la Champions hizo mella en un once casi calcado y un buen Rayo Vallecano le puso en serios apuros hasta el final. El hecho de que Joan García fuese el mejor del partido lo dice todo. Solo pudieron los azulgranas ver portería en una acción a balón parado transformada por Araujo y luego se encomendaron a su portero cuando el cuadro franjirrojo buscó y mereció el empate en la recta final.

Salvador Joan García nada más comenzar

Viene siendo costumbre que los azulgranas se lleven un susto nada más comenzar y el mismo no tardó en llegar en esta ocasión. En el segundo minuto de juego, Chavarría le ganó la espalda a Araujo por la izquierda y su centro lo recogió en el corazón del área Carlos Martín, cuyo chut se topó con Joan García, que estrenó así su primera convocatoria con la selección española. La ocasión era fruto del buen planteamiento de Iñigo Pérez, que no dudó en mandar a los suyos a presionar con valentía arriba cuando tenían la ocasión, replegándose al mismo tiempo con acierto cuando inevitablemente el Barça le empujaba hacia su portería.

Fue un error de Pathé Ciss lo que concedió la primera gran ocasión local a los 13 minutos. Raphinha le robó la cartera y se lanzó en carrera para plantarse ante Batalla, pero la mandó fuera cuando ya se cantaba el gol. Como cabía esperar, poco a poco los de Hansi Flick volcaban más y más el campo hacia el meta argentino. Pero faltaba chispa. No había noticias de Lewandowski y tampoco estaba fino Lamine Yamal, que pidió un penalti inexistente antes de fabricar otra llegada con un centro de primeras que remató en semifallo Raphinha, exigiendo pese a todo a Batalla.

Araujo desatasca al Barcelona

Así, tuvo que ser a balón parado como el Barça abriese la lata. Cancelo la puso al segundo palo en un córner y Araujo apareció con todo para superar a Pathé Ciss y firmar un cabezazo inapelable al fondo de la red a los 24 minutos. Pero tampoco el gol acabó por despejar el camino para un Barcelona incómodo y con poco fútbol, aunque Raphinha rozó el segundo con un disparo desde la frontal que tocó en un defensa y provocó el paradón de Batalla, acabando el balón en el larguero.

El penalti reclamado por el Rayo Vallecano

El Rayo ni mucho menos entregó la cuchara. Al contrario, acabó atacando y provocando hasta tres saques de esquina consecutivos, uno de ellos finalizado con un cabezazo desviado de Pathé Ciss. Aunque sus mayores lamentos llegaron poco antes, al reclamar un posible penalti de Fermín sobre Ratiu en el que efectivamente hubo contacto, si bien ni el árbitro ni el VAR lo consideraron suficiente.

De nuevo Joan García protagonista

Tras el paso por vestuarios, siguió desdibujado un Barcelona que no encontraba el camino tampoco con los cambios de Ferran Torres o Dani Olmo. Apenas un centro chut de Lamine Yamal y otro del propio Ferran alumbraron en ataque a un especio conjunto culé que vio cómo el Rayo amenazaba, emergiendo la figura de Joan García para salvar el empate un un disparo de Álvaro García o un cabezazo de Unai López a la salida de un córner.

Arreón final del Rayo en busca del empate

Así, fueron avanzando los minutos con un conjunto azulgrana espeso que lejos de dominar veía cada vez más abierto un encuentro que a punto estuvo de empatar Espino en el 86, pero la mandó arriba con todo a favor en una acción en la que el Rayo se plantó hasta con cuatro jugadores en el área al pillar muy adelantada a la zaga local. Aún tuvo otra Álvaro tras un pase de Camello al primer palo y una mucho más clara De Frutos con un disparo cruzado que se encontró con otra gran estirada de Joan García, en unos minutos finales en los que el cuadro madrileño logró quitarle el balón a su rival para merecer un empate que no llegó por poco.

Ficha técnica:

FC Barcelona: Joan García, Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Marc Bernal (Marc Casadó 60'), Pedri, Lamine Yamal (Rashford 82'), Fermín (Dani Olmo 60'), Raphinha y Lewandoski (Ferran Torres 46').Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Gumbau (Unai López 58'), Óscar Valentín (Espino 46'), Pedro Díaz (De Frutos 58'), Fran Pérez (Camello 82'), Carlos Martín (Álvaro García 46') e Isi Palazón.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité Cántabro). Amonestó a los locales Raphinha, Lamine Yamal y Cubarsí, así como a los visitantes Óscar Valentín, Fran Pérez, Pathé Ciss e Isi Palazón.

Goles: 1-0 (24') Araujo

Incidencias: Encuentro de la 29ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou ante 56.812 espectadores.