Dani Olmo avisa al Atlético de Madrid: "Todos tienen presente lo que pasó en la Copa"

El jugador del Barcelona ya pone el foco en la decisiva eliminatoria frente al equipo de Simeone en cuartos de final de Champions League, con el aliciente de los encuentros de Copa del Rey, que dejó a los de Hansi Flick fuera del torneo

Dani Olmo está siendo uno de los jugadores más destacados del Barcelona en los últimos partidos. El futbolista de 27 años está participando regularmente con Hansi Flick y siendo importante en diferentes encuentros, como ante el Newcastle, provocando el penalti del 1-1 o haciendo un gol en la victoria frente al Sevilla en el Spotify Camp Nou. De esta manera, el centrocampista pone el foco en los siguientes retos del conjunto azulgrana, como la eliminatoria de UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, la que ha querido analizar.

Dani Olmo y el éxito en el fútbol profesional

Dani Olmo se ha sometido a una serie de preguntas formuladas por aficionados del Barcelona a través del canal oficial de Youtube del club, dónde ha comenzado a hablar sobre el éxito en el fútbol y la importancia de la familia: "Tienes que trabajar mucho por tus sueños. El reto no es solo llegar, sino mantener el nivel. Hay días especiales, pero lo más difícil es continuar y ganar. La clave es el trabajo duro, el sacrificio y no perder nunca el foco. Con la familia y los amigos, fue muy especial volver después de 10 años. Mis padres y mi hermano me han acompañado siempre. Mi madre me llevó a Croacia cuando era pequeño, mi padre me ayudó a dar un salto de nivel, y con mi hermano empecé a jugar".

Por otro lado, Dani Olmo comentó la relación con el vestuario del Barcelona, al que llegó hace dos temporadas procedente del Leipzig: "Tengo buenos amigos en el vestuario. Con Eric hemos hecho cosas juntos en verano, y también hacemos piña con Pedri, Ferran y Joan". Además, sobre Gavi apuntó que "es de los más divertidos, sobre todo en los entrenamientos, cuando compite o cuando se enfada". El centrocampista internacional con España puso el foco en la eliminatoria de UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, correspondiente a los cuartos de final, sobre la que ha querido explicar sus sensaciones: "Estamos motivados. Todos tienen presente lo que pasó en la Copa y veo al equipo preparado y con ganas de ganar. Es un escenario esperado para nosotros. Ya lo vivimos el año pasado y sabemos que es todo o nada. Si estamos a nuestro nivel, podemos hacerlo. Lo he hecho varias veces y me siento bien. Me preparo igual para un partido de Champions que para otros, el objetivo siempre es ganar".

El exigente calendario de abril que afronta el Barcelona de Hansi Flick

Al igual que ha ocurrido en los últimos encuentros, Dani Olmo apunta a ser importante para Hansi Flick en los siguientes partidos, dónde además viene de ser titular en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports, ante el Athletic Club y Sevilla. Por ello, el centrocampista podría repetir en el día de mañana frente al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, en un choque entre dos equipos que están compitiendo en UEFA Champions League y Conference, respectivamente. Tras el duelo ante los de Iñigo Pérez, será el turno de verse las caras con el equipo de Simeone, con una ida fijada para el miércoles ocho de abril y una vuelta programada para el 14 de abril.

No obstante, el Barcelona se verá las caras con el Atlético de Madrid también en LaLiga EA Sports, fijado para el sábado cuatro de abril. Por otro lado, los de Hansi Flick tendrán un duelo exigente ante el Espanyol, en un nuevo derbi entre azulgranas y pericos. Por último, el conjunto culé cerrará el mes de abril recibiendo al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou y con la visita al Getafe en El Coliseum.