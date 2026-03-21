Alineaciones Barcelona - Rayo Vallecano: alineación probable de Barcelona y Rayo Vallecano en la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El conjunto azulgrana no quiere aflojar el ritmo en LaLiga y se aferra su intratable estadística en el Camp Nou, donde suma 13 victorias seguidas desde su regreso, ante un conjunto franjirrojo que tirará de rotaciones tras el esfuerzo europeo del pasado jueves en la Conference League

Tras el festín de Champions ante el Newcastle, el FC Barcelona retoma LaLiga con el firme objetivo de consolidar su liderato ante un Rayo Vallecano que también acude después de un esfuerzo europeo, en su caso para acceder a los cuartos de final de la Conference League pese a perder en casa frente al Samsunspor. Un hecho que pueda dar pie a que ambos técnicos refresquen sus respectivos onces, si bien luego llegará el parón y la competición no regresará hasta el mes de abril.

Así llega el FC Barcelona

El conjunto azulgrana no quiere aflojar el ritmo y para ello se aferra a la fortaleza construida en el Camp Nou, donde se viene mostrado intratable desde su regreso. En concreto, son ya 13 las victorias consecutivas, con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions y uno en Copa del Rey, con 46 goles a favor (3,5 por partido) y 9 en contra. De auténtica locura.

Finalmente, además, Hansi Flick podrá contar en principio con Joan García, que hizo saltar las alarmas con su lesión en la recta final del choque ante el Newcastle el pasado miércoles. El meta catalán incluso ha entrado en la lista de Luis de la Fuente, que ha decidido llevarse a cuatro porteros en la última convocatoria de la selección española previa el Mundial, y estará salvo sorpresa bajo palos frente al cuadro madrileño.

Sí mantiene el técnico culé la duda de Eric García, que también se marchó tocado en Champions, con molestias en los isquiotibiales. Su posible ausencia, unida a la baja de Koundé, con una lesión en el bíceps femoral, podría conceder la oportunidad al joven Xavi Espart en el lateral derecho, optando también Araujo a dicho puesto.

Por lo demás, no se esperan cambios en defensa, donde siguen de baja Balde y Christensen, por lo que Cubarsí y Gerard Martín repetirían en el eje, con Cancelo en el flaco zurdo. En la medular, por su parte, sin De Jong, Pedri y Marc Bernal continuarán formando dupla en el doble pivote, con Fermín o Dani Olmo un paso por delante. Las bandas, además, son propiedad de Lamine Yamal y Raphinha, mientras que en la punta podría repetir Lewandowski en detrimento de Ferran Torres tras sus dos goles frente a las 'urracas'.

Así llega el Rayo Vallecano

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con la alegría del éxito europeo pero muy pendiente de un descenso que tiene a seis puntos. Son seis las jornadas consecutivas que suman sin perder los pupilos de Iñigo Pérez, si bien los cuatro empates logrados en esta serie les han impedido alejarse más si cabe de la zona roja de la tabla.

Para tratar de dar la sorpresa en el Camp Nou, el técnico navarro no podrá contar en el eje de la defensa con Nobel Mendy, sancionado tras su expulsión por doble amarilla frente al levante. En cuanto a la enfermería, además de la consabida ausencia de Diego Méndez, es duda Ilias Akhomach, que arrastra una contusión en el tobillo. Se esperan en cualquier caso rotaciones, pudiendo regresar al once jugadores como 'Pacha' Espino, Gumbau, Óscar Valentín, Pedro Díaz y Fran Pérez.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandoski,

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Espino, Óscar Valentín, Gumbau, Akhomach, Pedro Díaz, Fran Pérez y De Frutos.