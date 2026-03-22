Iñigo Pérez resume la derrota del Rayo: "Es una pena que Joan García haya fichado por el Barça”

El técnico navarro se mostró "satisfecho" con el partido realizado por su equipo en el Camp Nou, pese a caer por la mínimo, y puso el foco en el "gran papel" del meta catalán, que salvó a los suyos en varias ocasiones

El Rayo Vallecano firmó un buen partido en el Camp Nou pese a marcharse de vacío. Puso contra las cuerdas al Barcelona hasta el tramo final y gozó de ocasiones para merecer el empate. Pero en una ocasiones su falta de puntería y en otras las grandes intervenciones de Joan García propiciaron que fuese el tanto de Araujo a balón parado el que decidiera un encuentro que dejó con un sabor agridulce a Iñigo Pérez, entrenador franjirrojo.

“Tenemos dolor y amargor por la derrota, pero la segunda parte ha sido prácticamente perfecta. Solo nos faltó encontrar la portería y el gol. De los cuatro partidos que hemos jugado contra el Barça de Flick, hemos encontrado escenarios similares. Tiene dificultad de ganarnos y Joan García hace un gran papel. Algo debemos hacer bien. Mis jugadores tienen mucho mérito prácticamente sin tiempo de recuperación. Es muy meritorio”, destacó.

El plan anti-Pedri

Aunque no fue el mejor partido del Barça, el técnico navarro quiso también ensalzar en particular el papel de Pedri. “Su clarividencia, sumada a otros rasgos excelentes como futbolista, nos anestesió y nos fue cansando. Dentro de su excelencia le hemos tenido más o menos controlado. El plan anti-Pedri ha salido más o menos bien. De no haber tenido esa presión nos hubiera penalizado más en el marcador”, explicó.

Cree que lo "justo" habría sido el emate

De este modo, Iñigo Pérez, que no quiso valorar la decisión del árbitro en un posible penalti de Fermín sobre Ratiu, prefirió quedarse con la buena actuación de su equipo para mostrarse satisfecho en líenas generales, pese a que el Rayo Vallecano queda a cuatro puntos del descenso. “El empate hubiera sido justo. En la segunda parte, merecimos un gol. Seguramente el Barça hubiera tenido una reacción potente. Defendiendo de forma perfecta hubiera encontrado la manera, como el balón parado. Para ganar tienes más opciones con 2-3 que esperando un 0-0. Estoy satisfecho con el flujo ofensivo del equipo. Es una pena que Joan haya fichado por el Barça”, sentenció.

Espino lamenta su clara ocasión fallada

Por su parte, 'Pacha' Espino lamentó la falta de acierto, incluida una clara ocasión suya, que impidió al cuadro franjirrojo puntuar en el Camp Nou. "La sensación es positiva por el juego que hicimos, pero negativa por el resultado; lo hicimos todo para empatar, pero se nos escapó", apuntó el charrúa a los micrófonos de DAZN, describiendo además su disparo arriba con todo a favor en la recta final del choque: "Vi que el portero se detuvo justo a tiempo, intenté ajustar el tiro arriba, pero fallé y no conseguimos puntuar".