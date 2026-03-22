Un candidato al banquillo del Athletic lo tiene claro: "Andoni Iraola sería un sustituto ideal para todos"

Son varios los nombres que ya suenan para coger las riendas de Athletic la próxima temporada pero uno de los aspirantes, Íñigo Pérez, apostaría por el de Usurbil para ocupar el puesto de Valverde

El banquillo del Athletic Club busca entrenador para la próxima temporada después de que Ernesto Valverde anunciara esta semana que no seguirá al frente del equipo una vez finalice la competición. Ello, irremediablemente, ha disparado el baile de nombres para sustituir al técnico de Viandar de la Vera aunque de momento, los implicados echan balones fuera. Y es entendible, pues dos de los que más se habla tienen contrato en vigor y están centrados en sus respectivos equipos. Uno es Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, el otro es Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano.

Ambos, exjugadores del Athletic Club y que por tanto conocen a la perfección cómo se trabaja en Lezama y entienden la filosofía del equipo rojiblanco, lo que a priori le otorga más papeletas que a otros que puedan venir de fuera. El de Usurbil ya ha dejado claro que no ha mantenido contacto con el Athletic de momento, aunque Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, ya desveló hace un par de días que el preparador del Bournemouth es la opción elegida por la dirección deportiva rojiblanca para sustituir a Valverde, es la figura que genera consenso entre directiva y plantilla para el nuevo proyecto.

Íñigo Pérez también apostaría por Andoni Iraola

Y parece que así también lo piensa el que podría ser uno de sus rivales para ese banquillo, Íñigo Pérez. El míster rayista, en la rueda de prensa previa a su partido de hoy ante el Barcelona, se 'mojó' sobre quién podría ser el próximo técnico del Athletic, carrera para la que él mismo está incluido, y apunto el nombre de Andoni como el idóneo.

"No lo sé, no he hablado con Andoni, vi su partido, tengo que dar una exposición sobre lo que pienso de Andoni, para ser entrenador del Athletic creo que como aficionado que he sido del Athletic, que sigo al equipo, que fui jugador, que permanecí allí mucho tiempo, si Ernesto, que creo que consideramos todos que es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic nunca, o esto es mi opinión personal, si alguno no la comparte. Andoni sería un sustituto ideal para todos y veremos a ver qué pasa, no lo sé", respondía el navarro, que también contestaba así sobre su futuro.

"Estás dando por hecho que no voy a seguir, como si yo hubiese dicho algo para convencerme, se supone que anteriormente he dicho que no sigo y me tiene que convencer... No es el momento de hablar del futuro individual, creo que nadie de la plantilla y menos del entrenador, creo que tenemos ahora un final de temporada precioso, muy ilusionante, complejo a la vez y creo que hacer exposiciones individuales no nos va a ayudar, creo que además ensuciaría un poco todo lo que nos queda. No me ha hablado ni de contratos, ni de remuneraciones, ni nada, entonces preguntadle a él", decía pasando la pelota al presidente, Raúl Martín Presa.

De Zerbi, el 'tapado' en la vía extranjera

Como decíamos más arriba, las de Iraola y Pérez no son las únicas opciones que rondan por San Mamés, hay otras que vienen desde fuera, como pueden ser Edin Terzic o Roberto De Zerbi. Según apunta El Correo, con el italiano incluso ya ha habido algún contacto, pues hace poco abandonó su cargo en el Olympique de Marsella pese a marchar cuarto en la Ligue 1. Anteriormente estuvo dos temporadas en la Premier League al frente del Brighton, con el que realizó un gran papel y lo llevó a Europa, teniendo menos suerte en su primera aventura en el extranjero con el Shakhtar Donetsk ucraniano.