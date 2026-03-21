Rafa Alkorta, ex del Athletic, sobre la salida de Valverde: "﻿Nos vamos haciendo mayores, lleva muchos años aquí, todos sabemos lo que te desgasta personalmente"

El anuncio de la marcha del técnico rojiblanco a final de temporada ha provocado multitud de reacciones, aunque Rafa Alkorta entiende el 'Txingurri': "No me ha extrañado tanto como a otra gente"

La decisión de Ernesto Valverde de dejar el banquillo del Athletic Club a final de temporada ha provocado un aluvión de reacciones en todo lo que rodea al club rojiblanco. Ya incluso ha comenzado el baile de entrenadores con un Andoni Iraola que parece llevar ventaja dentro el club dentro del casting de favoritos.

Al mismo tiempo, son muchas las voces que se han pronunciado sobre el adiós de Valverde, y una de ellas ha sido la de exjugador y ex director deportivo del Athletic Rafa Alkorta. El ahora comentarista deportivo, ha aprovechado su espacio en los micrófonos de la Cadena SER para dar su opinión y los motivos que ha podido tener el 'Txingurri' para tomar esa decisión.

"A mí me parece que nunca sabes cuál es el mejor momento (para anunciar su marcha). Quedan 10 partidos e imagino que también es para darle un tiempo al club para que busque otro entrenador. No estamos en un momento complicado ni mucho menos, esa es mi visión del Athletic. Si lo ha decidido es porque él creía que era el momento y hay que respetarlo. No me ha extrañado tanto como a otra gente", reconocía Alkorta, que apunta al desgaste como uno de los posible motivos.

"Conociendo a Ernesto, ha exprimido mucho al equipo en estas temporadas y ha tenido un éxito monumental. Nos vamos haciendo mayores, lleva muchos años aquí, todos sabemos lo que te desgasta personalmente y cuando más te desgasta es cuando juegas en casa. Creo que ha tomado una decisión y lo ha pensado muy bien", ha añadido Alkorta en 'El Larguero'.

El sustituto de Ernesto Valverde, ¿nacional o extranjero?

El anuncio del técnico de Viandar de la Vera lleva consecuentemente que desde ya se comience a hablar de su recambio. Uno de los primeros en ser relacionados con el banquillo del Athletic para la próxima temporada ha sido Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, aunque han sonado otros como Giráldez, Íñigo Pérez, Terzic, De Zerbi o Pochettino.

"Ha habido veces que los entrenadores extranjeros que han traído han funcionado y ha habido otras veces que no tanto porque hay que explicarles muy bien lo que significa esto. Esto no es un equipo normal. Tienes que mirar siempre a la cantera, que la tienes al lado. No todos los entrenadores son tan valientes con eso. A mí me gustaría alguien que conociera el club, que conociera la filosofía", ha dicho Alkorta, decantándose por la vía nacional.