El tapado en el casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: otra vía extranjera

Andoni Iraola es el gran favorito, pero mientras medita su futuro se barajan más alternativas, tanto en LaLiga como en el extranjero, apuntándose también la opción de italiano Roberto de Zerbi

El Athletic Club tiene nueve 'finales' por delante para tratar de cerrar la tercera etapa de Ernesto Valverde en su banquillo de forma exitosa, con Europa entre ceja y ceja. Pero obviamente en Ibaigane ya se trabaja en la elección del nuevo entrenador, que debe ser la piedra angular de un proyecto que necesita una vuelta de tuerca tras las muchas dudas ofrecidas esta campaña. Hace ya un tiempo que se viene analizando el mercado, dadas las dudas expresadas por el 'Txingurri', y existe un favorito claro, que no es otro que Andoni Iraola. Pero el casting es amplio y al mismo se ha sumado una nueva vía extranjera.

De momento, el candidato número uno echa balones fuera. Asegura no haber mantenido con el club bilbaíno los contactos que todos anuncian y se limita a colmar de elogios a un Valverde al que define como su mentor. Pero a la hora de la verdad, la de resolver su futuro en el Bournemouth, reconoce que aún no tiene una decisión tomada, con ofertas también del Tottenham o el Cristal Palace para seguir en la Premier League.

Iñigo Pérez hace campaña por Iraola

Mientras Iraola medita qué hacer, Jon Uriarte y Mikel González no están de brazos cruzados. Aunque hasta una de las alternativas tanteadas apuesta por el de Usurbil como nuevo técnico rojiblanco. "Si Ernesto es el mejor entrenador que ha tenido el Athletic nunca, o es mi opinión personal, Andoni sería un sustituto ideal para todos. Veremos qué pasa. No he hablado con él ni voy a llamar para preguntarle. Dejémosle tranquilo que lo está haciendo muy bien", señaló este pasado sábado Iñigo Pérez, que tomó con éxito las riendas del Rayo Vallecano después de que el propio Iraola pusiera rumbo a Inglaterra.

Ya ha habido contactos con De Zerbi

Junto al navarro, en LaLiga también gusta Claudio Giráldez, al que ya se tocó la pasada campaña mientras el 'Txingurri' meditaba si renovar o no por una campaña más. Pero para sacarlo del Celta de Vigo habría que pagar una compensación económica que se elevó tras la última renovación. Un problema que no existiría con las tres alternativas foráneas.

De un lado, la opción Edin Terzic, en paro desde que abandonó el Borussia Dortmund en 2024, cogió fuerza en las primeras horas. Pero también se leva tiempo detrás del argentino Mauricio Pochettino, que acaba contrato con la selección de Estados Unidos tras el Mundial. Y a ellos hay que suma al italiano Roberto de Zerbi, con el que ya ha habido contactos, según El Correo.

La trayectoria de De Zerbi

El preparador transalpino, de 46 años, fue cesado el pasado mes de febrero por el Olympique de Marsella, pese a marchar cuarto en la Ligue 1, después de que la pasada campaña fuese subcampeón tras el inabordable PSG. Anteriormente estuvo dos temporadas en la Premier League al frente del Brighton, con el que realizó un gran papel, teniendo menos suerte en su primera aventurar en el extranjero con el Shakhtar Donetsk ucraniano.

Tras una modesta carrera como jugador, en la que llegó a jugar no obstante en el Nápoles, su carrera en los banquillos se inicio en 2013, en modestos como Darfo Boario y Foggia, dando el salto a la Serie A con el Palermo y el Benevento antes de aterrizar en un Sassuolo que fue el que le puso definitivamente en el escaparate. Desde entonces, es reconocido como un entrenador con un estilo de juego atrevido.