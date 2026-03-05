Iraola descarta ofertas en la Premier y estudia continuar en el Bournemouth

Andoni Iraola descarta ofertas de Tottenham y Crystal Palace y estudia renovar su contrato con el Bournemouth

El técnico vasco Andoni Iraola se ha convertido en uno de los entrenadores más valorados de la Premier League gracias al gran rendimiento que está logrando con el AFC Bournemouth. Sin embargo, pese al creciente interés de varios clubes importantes del campeonato inglés, el entrenador español parece decidido, al menos por ahora, a continuar su proyecto en el club del Vitality Stadium.

Según diversas informaciones procedentes de la prensa británica, el preparador guipuzcoano habría rechazado recientemente las propuestas de dos equipos londinenses que buscaban entrenador para la próxima temporada: el Tottenham Hotspur y el Crystal Palace.

El Bournemouth, revelación de la temporada

Tras disputarse más de la mitad del campeonato, el Bournemouth ocupa una destacada novena posición en la clasificación, un rendimiento que ha sorprendido a muchos analistas del fútbol inglés. El trabajo de Iraola ha sido clave para que el equipo compita a un nivel muy superior al esperado, consolidándose como un conjunto incómodo para cualquier rival.

Este buen momento deportivo explica por qué varios clubes han puesto sus ojos en el entrenador vasco. Su estilo de juego intenso, ofensivo y con presión alta ha encajado perfectamente en la Premier League, una competición donde cada vez se valoran más los proyectos tácticos innovadores.

Además, el Bournemouth ha protagonizado una racha muy positiva en las últimas semanas, lo que ha permitido al equipo alejarse definitivamente de la lucha por el descenso e incluso soñar con posiciones cercanas a los puestos europeos.

Tottenham y Crystal Palace intentaron convencerle

El interés por Iraola no es casualidad. El Tottenham se encuentra actualmente en un proceso de reorganización tras la destitución del entrenador Thomas Frank, que fue cesado después de una serie de resultados negativos. Mientras tanto, el croata Igor Tudor ocupa el cargo de forma provisional.

Por su parte, el Crystal Palace también está valorando diferentes candidatos para dirigir su banquillo en el futuro, y el nombre de Iraola ha aparecido entre los principales favoritos.

No obstante, el técnico español habría descartado iniciar una nueva aventura en estos clubes por el momento. Las informaciones apuntan a que se siente cómodo en su actual equipo y considera que aún tiene margen para seguir creciendo dentro del proyecto del Bournemouth.

La renovación, una posibilidad real

El contrato actual de Iraola con el club inglés finaliza al término de la temporada, pero la directiva ya trabaja para ampliar su vinculación. Desde la entidad consideran al entrenador una pieza fundamental en la evolución deportiva del equipo.

Durante las últimas campañas, el Bournemouth ha mantenido una política de inversión considerable tanto en fichajes como en infraestructuras. El club ha destinado cientos de millones en la plantilla durante los últimos años y además tiene previsto ampliar el Vitality Stadium, con un proyecto valorado en alrededor de 50 millones de libras. Todo ello busca consolidar al equipo en la Premier League y ofrecer a Iraola un entorno competitivo acorde a sus aspiraciones deportivas.