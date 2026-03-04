Recuperado y listo: Haaland retorna justo antes del duelo de Champions

Erling Haaland vuelve a la titularidad del Manchester City tras superar unas molestias físicas, justo antes de los octavos de final de la Champions League

Erling Haaland vuelve a estar disponible para Manchester City tras perderse el duelo ante el Leeds United en Elland Road por unas molestias físicas. El delantero noruego será titular esta noche en el Etihad Stadium frente al Nottingham Forest, lo que supone un respiro para Pep Guardiola antes de los próximos compromisos de alto nivel.

Haaland se perdió el partido contra Leeds, donde Antoine Semenyo fue el encargado de suplirlo y marcó el gol de la victoria en tiempo añadido. Sin embargo, el delantero noruego ya ha superado sus problemas y Guardiola confirmó que está listo, aunque su participación definitiva se decidirá a última hora.

La Premier League y la lucha por el título

Pep Guardiola también habló sobre la batalla por la Premier League con el Arsenal, subrayando que el Manchester City no puede permitirse errores si quiere mantenerse en la lucha por el campeonato. Con opciones de pelear por todos los títulos esta temporada, Guardiola calificó el momento como un “privilegio” y un sueño para cualquier entrenador.

La presencia de Haaland es clave para el City, no solo en la liga, sino también de cara a la Champions League, donde los ‘skyblues’ se medirán al Real Madrid. La ida de los octavos de final será el miércoles en el Santiago Bernabéu, y la vuelta se disputará el martes 17 de este mes en el Etihad.

Estado físico y convocatoria

El máximo goleador del Manchester City sufrió una pequeña lesión en un entrenamiento el pasado jueves, que le impidió jugar en Elland Road. Guardiola calificó la dolencia como “menor”, y su ausencia fue cubierta por Semenyo. Ante Nottingham Forest, Haaland entra directamente en el once inicial, aportando potencia y gol al equipo.

Por otro lado, Nico O'Reilly no estará disponible debido a un golpe recibido en el partido anterior, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar su plantilla.

Preparación para los próximos desafíos

Antes de viajar a Madrid, el City disputará un encuentro de cuartos de final de la FA Cup contra el Newcastle United en St James’ Park. El duelo ante Nottingham es la penúltima prueba antes de los octavos de final de la Champions, y la vuelta de Haaland supone un refuerzo vital para los planes de Guardiola.

El técnico catalán, optimista pero cauto, destacó que la vuelta del delantero más decisivo del equipo aporta confianza y amenaza al Real Madrid, que llega tras un duro traspié contra el Getafe. La temporada del Manchester City continúa con retos importantes, y contar con Haaland en forma es una noticia que eleva las expectativas tanto en liga como en Europa.