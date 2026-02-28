Asencio cuenta cómo vivió el golpe sufrido contra el Benfica: "Pierdo la noción del tiempo"

El defensa del Real Madrid ha recordado el grave 'encontronazo' que tuvo con Camavinga en el minuto 77 del encuentro ante los de José Mourinho, por el cuál el conjunto blanco ya ha emitido un parte médico tras las pruebas realizadas

El Real Madrid salió victorioso de la visita del Benfica al Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la vuelta de dieciseisavos de final de UEFA Champions League. Pese adelantarse el conjunto de Mourinho con el gol de Rafa Silva, los de Arbeloa remontaron el choque con los tantos de Tchouameni y Vinicius. Sin embargo, la mala noticia del partido de Copa de Europa fue el golpe que sufrió Asencio en el minuto 77, que le obligó a retirarse en camilla y dirigirse rápidamente al hospital a realizarse pruebas médicas. Tras ello, el central ha recordado la dura acción.

Asencio recuerda la acción con Camavinga que le obligó a retirarse en camilla

En este sentido, Asencio ha valorado, en declaraciones a los medios oficiales del Real Madrid, cómo vivió la acción contra el Benfica que le obligó a retirarse del Bernabéu en camilla: "Recuerdo una jugada muy rápida. Me acuerdo que era un balón áereo y yo voy al duelo y ya lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo con los doctores después del 'golpetazo' que doy con mi compañero 'Edu'. Pierdo la noción del tiempo, dónde estaba, lo que estaba ocurriendo y ya vuelvo a recordar cuando estaba dentro en el túnel de vestuarios. Pierdo un poco toda esa noción de lo que estaba ocurriendo. Es un momento muy desgradable. Recuerdo el doctor, que desde aquí le doy las gracias por todo lo que hizo y a todos los servicios médicos, no tener la vista del todo clara, no poder moverme del todo, perder fuerza. Allí en el Bernabéu no lo pude sentir pero desde que llego al hospital, estoy consciente, puedo coger el móvil, veo todas las muestras de cariño y la verdad que muy agradecido".

En este sentido, Asencio agradece las muestras de cariño por parte de la afición y de los compañeros del Real Madrid: "Siempre lo he dicho, la afición del Real Madrid siempre me ha recibido de manera muy especial, yo lo noto y en situaciones como estas, que espero que no ocurran más, es cuando más lo noto. También desde aquí darle las gracias a toda la afición, a toda la gente que me ha apoyado, que me muestra su apoyo y su cercanía, que al final es muy bonito y es una sensación que al final el jugador necesita. El equipo se ha volcado conmigo desde que volví a coger el movil ya tenía un mensaje de todos".

#[imagen;[id:/imagenes/8e03dfbf-3589-40b1-8333-13f7645c2878_{dimensiones}.jpeg]]

Asencio, con un parte médico ya oficial por parte del Real Madrid

Por último, Asencio termina sus declaraciones de esta manera: "Yo ni siquiera sé en qué minuto fue la jugada, cómo había acabado el partido, no sabía si faltaba mucho faltaba poco para acabar el partido pero desde que cogí el móvil en el hospital ya vi los mensajes de los compañeros. Yo lo he dicho siempre, más que un equipo es una familia, compartimos muchísimos momentos juntos y al final en estos momentos es cuando más arriman el hombro y están al lado de ese compañero que está en una situación desfavorable".

Además, cabe destacar que el Real Madrid ha hecho oficial el parte médico de Asencio: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución". Por ello, todo apunta a que el central será baja en la convocatoria de Arbeloa para recibir al Getafe el próximo lunes en el Bernabéu, pero podría tener luz verde para entrar en la lista del encuentro ante el Celta de Vigo en Balaídos, fijado para este viernes a las 21:00 horas.