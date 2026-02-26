El Real Madrid, pendiente de la evolución de Asencio: "Ha sido como una colisión en coche"

Aunque no sufre ninguna lesión cervical, en el club blanco no le han querido marcar plazos de recuperación. De momento, es seria duda para medirse al Getafe

Duro peaje el que ha tenido que pagar el Real Madrid en la Champions League para estar en octavos de final. La lesión de Raúl Asencio, quien sufrió un fuerte golpe contra el suelo tras chocar con su compañero Camavinga, ha trastocado todos los planes de Arbeloa en defensa para los próximos encuentros.

El defensa del Real Madrid, al menos, ya reposa en su domicilio tras someterse a pruebas en el hospital durante la noche del miércoles, que descartaron lesión alguna, después de que el futbolista abandonara en camilla el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica.

La acción ocurrió en el minuto 77, momento en el que Asencio tuvo que ser sustituido tras no poder recuperarse de dicho golpe. El choque en el aire desequilibró al defensa y acabó cayendo en una mala posición para el cuello, por lo que los servicios médicos le instalaron un collarín y lo trasladaron rápidamente al hospital, donde se sometió a pruebas que descartaron que sufra lesión en la zona.

Aun así, nadie en el club blanco se atreve a pronosticar un plazo para verle de vuelta, ya que, por ahora, Asencio debe guardar reposo en su domicilio y su regreso a los entrenamientos lo marcará su evolución, sin estar aún descartado ni confirmado que participe en el próximo partido del Real Madrid, cuando reciba al Getafe el próximo lunes en el Bernabéu.

Desde el club madridista han intentado restar gravedad a su choque con Camavinga y lo han definido de forma clara: “Es como una pequeña colisión en coche, el cuello va hacia atrás”.

Asencio permaneció varias horas en observación y recibió la visita del jefe de los servicios médicos del club,Niko Mihic. Pasada la una de la madrugada abandonó el centro hospitalario en el asiento del copiloto de su coche, conducido por su padre, quien se había desplazado a la capital para ver el partido de su hijo.

Asencio agradece todas las muestras de apoyo

Mientras se recupera, Raúl Asencio está tratando de responder a todos los mensajes de apoyo y de cariño que ha recibido en las últimas horas. “¡Gracias por todos los mensajes de ánimo! ¡¡Ha sido sólo un susto!! Vamos a por la siguiente ronda. ¡Hala Madrid!”, explicaba el jugador en sus redes sociales.

Su ausencia puede ser un serio contratiempo para Arbeloa, quien cuenta únicamente con dos centrales disponibles: Rüdiger y Alaba. Eso sí, podría Huijsen llegar para el choque contra el Getafe, ya que no participó ante el Benfica debido a una sobrecarga en el sóleo derecho.