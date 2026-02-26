El Benfica desmiente la presunta confesión de Prestianni sobre sus insultos a Vinicius

Un diario portugués ha publicado unas supuestas confesiones del jugador argentino a la plantilla del conjunto lisboeta. Y el Benfica ha tenido que salir a apagar semejante fuego

El Benfica afirmó este jueves que Gianluca Prestianni pidió disculpas a sus compañeros de equipo por los incidentes sucedidos en Lisboa en el partido de ida ante el Real Madrid pero desmintió que el jugador argentino haya reconocido en momento alguno haber realizado un insulto racista a Vinícius Júnior.

Prestianni "pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando la magnitud y las consecuencias del mismo y asegurando a todos, como lo ha hecho desde el primer momento, que no es racista", escribió el Benfica en un comunicado.

De esta forma, el club lisboeta busca así desmentir "de manera categórica" las noticias aparecidas en las últimas horas en los medios de comunicación de que el extremo argentino habría reconocido ante sus compañeros y los responsables del club que insultó de manera racista al delantero brasileño del Real Madrid.

Cabe recordar que el incidente se produjo en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid, en el que Vinícius, tras marcar el único gol del encuentro, denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente por la UEFA por un partido, por lo que se perdió la vuelta que se disputó el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

El comunicado del Benfica

A través de sus medios oficiales, el club portugués hizo público este comunicado: "El Benfica niega categóricamente que el jugador Prestianni comunicara a la plantilla o a la estructura del Club haber proferido un insulto racista al jugador del Real Madrid Vinicius Jr.

Como ya se ha hecho público, el jugador pidió disculpas a sus compañeros por el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid, lamentando su magnitud y consecuencias y asegurando, como ha hecho desde el principio, que no es racista".

Arbeloa y la resurrección de Vinicius

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, celebró que el gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica, que sentenció el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, lo marcara el brasileño Vinícius Junior, afirmó que "se lo merece" y resaltó su papel "más importante" sin Kylian Mbappé.

"Alegría por el gran gol que ha hecho, se lo merece por el estado de forma en el que está y lo bien que está jugando. Sin Mbappé es todavía más importante y estoy muy feliz por él. Se lo merece", dijo en rueda de prensa.