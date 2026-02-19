El Real Madrid saca un comunicado oficial tras lo sucedido con Vinicius ante el Benfica

La entidad madridista ha agradecido todas las muestras de apoyo que está recibiendo el futbolista brasileño y, al mismo tiempo, ha confirmado que están intentando demostrar todos los hechos racistas que se produjeron durante el encuentro en el Estadio Da Luz

Ha tardado en hacerlo, pero porque estaba antes trabajando para esclarecer los hechos. El Real Madrid, dos días después de los hechos ocurridos durante el encuentro ante el Benfica correspondiente a los dieciseisavos de final de la Champions League, se ha pronunciado a través de sus medios oficiales con un comunicado corto pero muy directo.

La entidad madridista ha centrado su investigación sobre todo en lo ocurrido en las gradas del Estadio Da Luz, donde algunos aficionados locales realizaron gestos racistas hacia los jugadores madridistas, en especial Vinicius, ya que considera difícilmente demostrables los presuntos insultos de Prestianni al brasileño. El jugador de Benfica habría llamado en repetidas ocasiones "mono" al extremo del Madrid, aunque lo hizo con la cara tapada con la camiseta.

El comunicado del club blanco reza así:

"El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica. Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido.

El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial. El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

¿Qué pasó con Vinicius y Prestianni en el Benfica-Real Madrid?

Los incidentes entre ambos jugadores se iniciaron poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner. Tras ello, entró en una acalorada discusión con Prestianni, quien acabó con la boca tapada por su camiseta para decirle algo. Al instante, el madridista se alteró de tal forma que fue corriendo al árbitro del encuentro para denunciar unos presuntos insultos racistas por parte del jugador del Benfica.

El árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antirracismo y el partido, en el que hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinicius y otros jugadores blancos como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de las crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo a las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

La FIFA ha abierto una investigación

El exfutbolista francés Mikaël Silvestre, miembro de la Comisión de Jugadores de la FIFA, indicó este miércoles que tratarán de sancionar a aquellos jugadores que "hablen y se tapen la boca", en relación a los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinícius Júnior durante el Benfica-Real Madrid.

Tras lo acontecido el martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, arbitrado por su compatriota François Letexier, Silvestre aclaró que sólo buscarán sanciones para aquellos casos de "odio" entre rivales, nunca para instrucciones tácticas o discusiones informales entre compañeros del mismo equipo que se tapen la boca.

"Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni", afirmó Silvestre durante una videoconferencia en directo con SkySports.