Chilavert se moja en el caso de Vinicius: "Mbappé habla de valores y vive con un travesti"

El exguardameta del Real Zaragoza a finales de los años ochenta ha realizado una serie de comentarios homófobos y racistas en relación al escándalo originado con Vinicius en el duelo ante el Benfica

La FIFA se ha pronunciado. El exfutbolista francés Mikaël Silvestre, miembro de la Comisión de Jugadores de la FIFA, ha indicado que tratarán de sancionar a aquellos jugadores que "hablen y se tapen la boca", en relación a los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinícius Júnior durante el Benfica-Real Madrid.

Tras lo acontecido el pasado martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, Silvestre ha aclarado que sólo buscarán sanciones para aquellos casos de "odio" entre rivales, nunca para instrucciones tácticas o discusiones informales entre compañeros del mismo equipo que se tapen la boca.

"Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni", afirmó Silvestre durante una videoconferencia en directo con SkySports.

Chilavert da su visión de los hechos

Y entre todos los que se han pronunciado en esta semana respecto al caso, la opinión de uno de ellos ha llamado poderosamente la atención por lo salvaje que han sido sus comentarios. Se trata de José Luis Chilavert, portero que jugó en el Real Zaragoza de 1988 a 1991, quien no ha tenido filtro alguno a la hora de hablar sobre estos incidentes.

El exguardameta paraguayo es un enemigo confeso de Vinicius desde 2024 ("Que no sea maricón, el fútbol es para hombres") y ha aprovechado la denuncia del madridista contra Gianluca Prestianni, para volver a atizarle en público, a través de Radio Rivadavia: "Me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero en insultar a todos. Si uno mira a la cámara, antes le dice "cagón". El primer insulto vino del lado de el jugador de piel negra".

En este sentido, ha animado al Benfica a proteger a su jugador y le mandó un recado a la UEFA: "Si sancionan a Prestianni daría lugar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea el ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo está amariconado".

Pero no queda ahí su argumentación homófoba y racista, sino que continúa de la siguiente manera: "El problema es muy profundo: el mundo que se vive hoy en día tiene poca memoria. Hubo un partido entre Brasil y España en el que una cámara de Netflix estaba filmando a Vinicius y él dijo llorando que le gustaría un fútbol en el que los negros puedan vivir mejor. Él mismo estaba discriminando. ¿Quiere que los blancos vivamos mal?", subrayó el paraguayo, que destacó que todos los incidentes racistas en el fútbol "nacen en Europa".

Chilavert ataca también a Mbappé

Y por si fuera poco, Chilavert también ha atacado a Kylian Mbappé, quien fue el principal defensor de Vinicius sobre el césped y aseguró que Prestianni le llamó cinco veces mono al brasileño: "¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer". Con estas declaraciones, el exzargaocista se refería a la modelo francesa trans Inés Rau, con la que se relacionó a Mbappé en 2022.