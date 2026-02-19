Malas noticias para Arbeloa de cara al partido del Real Madrid contra Osasuna

El conjunto blanco ha vuelto a los entrenamientos en Valdebebas tras la victoria ante el Benfica con las bajas de Militao, Bellingham y Rodrygo, por lo que apuntan a quedarse fuera de la convocatoria para visitar a los de Alessio Lisci en El Sadar este sábado

El Real Madrid se enfrentará el próximo sábado a Osasuna, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa visitan El Sadar tras cuatro victorias consecutivas, tanto en el campeonato doméstico como en la UEFA Champions League. Además, el triunfo frente a la Real Sociedad y la derrota del Barcelona ante el Girona dejó al conjunto blanco líder en solitario. No obstante, las malas noticias han llegado en el entrenamiento de hoy en Valdebebas, ya que Militao, Bellingham y Rodrygo no han sido parte de la sesión y apuntan a ser baja para enfrentarse a los de Alessio Lisci.

El Real Madrid ya pone el foco en Osasuna

La victoria del Real Madrid ante el Benfica ha dejado en el conjunto de Arbeloa una ligera ventaja para encarar la vuelta de la eliminatoria en el Bernabéu, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21:00. Al margen de lo sucedido con Vinicius y Prestianni, motivo por el cuál la UEFA abrió una investigación, los blancos dejaron mejores sensaciones que en el encuentro de fase de liga ante los de Mourinho. Tras ello, la plantilla ha puesto el punto de mira en Osasuna, en el choque que enfrentará al equipo de Alessio Lisci en El Sadar. Por su parte, los navarros vienen de una racha buena ya que han firmado tres victorias y dos empates en los cinco últimos encuentros de LaLiga EA Sports. De ello, Víctor Muñoz y Budimir son dos de las grandes amanezas del club rojillo para recibir a los blancos este sábado a las 18:30 horas. De esta manera, el técnico salmantino ha vuelto a dirigir una sesión de enfrentamiento en Valdebebas con diferentes novedades.

En este sentido, el Real Madrid, como viene siendo habitual, ha publicado un informe del entrenamiento dirigido por Arbeloa, el penúltimo antes de verse las caras con Osasuna: "Los titulares en la victoria de Champions frente al Benfica llevaron a cabo un entrenamiento específico. El resto de la plantilla completó exigente trabajo de posesión. Posteriormente, los jugadores llevaron a cabo ejercicios de velocidad con balón y finalizaron disputando varios partidos. Bellingham, Militão y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación". Por ello, se mantiene la incertidumbre con el extremo brasileño, además de con el futbolista inglés, ya que ambos jugaron por última vez el pasado 1 de febrero y no han vuelto a reaparecer con el grupo.

El posible once de Arbeloa, con un ojo puesto en la Champions League

Por ello, Arbeloa podría comenzar en El Sadar con jugadores que no están teniendo muchos minutos en los últimos partidos, como está siendo el caso de Carvajal, Alaba, Ceballos o Mastantuono. Una de las incógnitas es la del capitán del Real Madrid, que ha disputado tan solo 12 partidos esta temporada, debido a las lesiones que ha sufrido y que le han dejado fuera de los terrenos de juego. Además, la recuperación de Trent ha sido clave para liberar a Fede Valverde al centro del campo.

Además, Gonzalo García se quedó sin jugar el pasado martes contra el Benfica, por lo que podría ser una de las principales novedades en el once de Arbeloa. El delantero del Real Madrid, además, fue titular en los dos últimos encuentros de LaLiga EA Sports, donde vio puerta frente a la Real Sociedad, por lo que su presencia en la alineación podría provocar que Mbappé descanse de cara al importante choque ante el Benfica.