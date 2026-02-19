El Benfica denuncia a Fede Valverde ante la UEFA por la acción con Samuel Dahl

La entidad portuguesa ha reclamado una queja al Comité de Disciplina por la acción del jugador uruguayo con Samuel Dahl en el minuto 83 del encuentro del pasado martes en Da Luz, donde el colegiado ni el VAR consideraron amonestar al futbolista merengue

El Real Madrid se llevó la victoria del choque contra el Benfica gracias al tanto de Vinicius en el minuto 50. Tras ello, tuvo lugar la principal polémica del partido en Lisboa, ya que Prestianni fue acusado de propiciar un insulto racista al '7' del conjunto blanco, por lo que el brasileño fue rápidamente hacia Letexier, colegiado del mismo, que activó el protocolo en contra del racismo. A la espera de la decisión que tome la UEFA, la entidad portuguesa ha decidido, por otra parte, denunciar a Fede Valverde ante el Comité de Disciplina por la acción con Samuel Dahl en el 83'.

La UEFA, atento a los comunicados de Benfica y Real Madrid

El Benfica - Real Madrid del pasado martes tuvo de todo durante los más de 100 minutos que duró el encuentro en el Estadio Da Luz, desde el gol de Vinicius hasta la expulsión de Mourinho. De esta manera, el exentrenador del conjunto blanco no se podrá sentar el próximo miércoles en el banquillo del Bernabéu, en la vuelta de los dieciseisavos de final de UEFA Champions League. Por otro lado, más allá de la polémica entre el '7' merengue y Prestianni, una de las acciones que dio de qué hablar fue la de Fede Valverde con Samuel Dahl en el minuto 83. El jugador uruguayo golpeó en el rostro del defensa sueco, sin balón en juego, y Letexier ni el VAR consideraron amonestar al exfutbolista del VAR. En este sentido, Iturralde González fue muy claro, en el Carrusel Deportivo, dando su veredicto sobre una jugada que pudo haber cambiado el resultado en los últimos compases del choque en Lisboa: "Eso es roja, suelta un puñetazo sin ningún sentido... debió ser expulsión a Valverde".

De esta manera, el medio portugués A Bola ha informado que el Benfica ha presentado una denuncia ante la UEFA por la acción de Fede Valverde con Samuel Dahl, ya que podría ser una "conducta violenta" del jugador del Real Madrid. En este sentido, la entidad portuguesa está pendiente de una resolución por parte del Comité de Disciplina, que está trabajando en la investigación del caso entre Prestianni y Vinicius, por el presunto insulto racista del futbolista argentino al extremo brasileño. Todo ello, a falta de seis días para que ambos equipos se vuelvan a ver las caras, en un encuentro que tendrá un aliciente especial por todo lo ocurrido el pasado martes en el Estadio Da Luz.

Fede Valverde, pendiente de una posible sanción en Champions League

Por su parte, la UEFA, que abrió una investigación por el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius, podría tomar una decisión antes del partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica, lo que podría hacer que Fede Valverde se perdiese el decisivo encuentro en el Bernabéu. En este sentido, Arbeloa perdería a un efectivo determinante en la plantilla, que ha jugado en diferentes posiciones esta temporada cuando las lesiones han sido protagonistas en los jugadores del conjunto blanco. De esta manera, se abre un nuevo frente en esta eliminatoria entre merengues y lisboetas que no está dejando indiferente a nadie y que el próximo miércoles dictará sentencia con el equipo que se clasifica a octavos de final de Champions League.