Rubén García apunta la clave del encuentro contra el Real Madrid: "Si es así, puede ser un partido que caiga de nuestra parte"

El delantero de Osasuna analizó el encuentro ante el conjunto de Arbeloa en El Sadar, al que llegan tras tres victorias y dos empates en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports. El futbolista de 32 años destacó la necesidad de darle "ritmo" del partido, además de "aprovechar esa posible fatiga" de los blancos

Osasuna recibirá al Real Madrid este sábado en El Sadar, el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci se enfrentarán al conjunto de Arbeloa tras lograr tres victorias y dos empates en el campeonato doméstico. Por ello, Rubén García, una de las piezas claves del esquema navarro, ha valorado el choque contra el equipo blanco, que por su parte viene de ganar al Benfica en el Estadio Da Luz. Además, el delantero de 32 años ha valorado cómo afrontan los jugadores el choque tras el empate del Elche

Rubén García, en la antesala del partido contra el Real Madrid

En este sentido, Rubén García ha hablado, en Radio Osasuna, ha hablado en la previa del partido contra el Real Madrid y las claves del mismo: "Nosotros tenemos que darle ritmo al partido, aprovechar esa posible fatiga que tengan y que pueda existir sobre todo en el tramo final. Si se puede alargar el partido, creo que puede ser bueno. Contra un Madrid, esas fases en las que igual no estás tan bien te pueden penalizar mucho. Tenemos que controlar eso. Si es así, puede ser un partido que caiga de nuestra parte".

Además, Rubén García ha querido transmitir cómo se vive en Pamplona el día del choque contra el Real Madrid: "Solo tienes que darte un paseo por lo Viejo, Carlos III o Pamplona en general para que la gente que medio te reconoce suelte el comentario. Ya te van a hablar del partido, van a querer que le ganes al Real Madrid porque para ellos es un partido señalado en el calendario. Siempre es bonito jugar contra estos equipos que tienen grandes jugadores internacionales y tan competitivos, pero para uno es especial siempre y más con lo que se genera aquí en El Sadar. Ahora está esa ambición de ganarles por la rivalidad de todos estos años".

Rubén García, sobre el momento de Osasuna

Por otro lado, Rubén García ha valorado cómo vive los partidos a nivel personal: "Yo con los años he empezado a disfrutar más de este tipo de partidos y a liberar más esa tensión. El nerviosismo no te permite disfrutar de esos pequeños detalles. Cada vez los afronto de una forma más madura. Tengo muchas ganas de poder jugar este partido".

Además, Rubén Garcia ha apuntado que "el otro día en la primera parte contra el Villarreal se me ponían los pelos de punta. Fue una locura. Tuve la sensación de ir volando todo el partido. Si en un partido vas a tener más aliento, va a ser este que viene ahora. Pienso al cien por cien que la sensación va a ser brutal". En este sentido, el delantero de Osasuna concluyó de la siguiente manera: "Estos equipos están más acostumbrados. Puedes poner cinco partidos en una semana que les da igual. Pero siempre influye a nivel fatiga que puedan tener un partido entre semana. En casa estamos siendo un equipo bastante fuerte, bastante competitivo. Estamos haciendo inicios muy fuertes. Estamos siendo bastante completos en todos el partido en general más allá de que tenemos fases que se pueden mejorar".