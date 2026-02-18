Víctor Muñoz se reincorpora y apunta al once de Osasuna ante el Real Madrid

El CA Osasuna ha intensificado la preparación del duelo frente al Real Madrid en LaLiga con una sesión en El Sadar marcada por el regreso de Víctor Muñoz al trabajo grupal. Mientras tanto, Boyomo e Iker Benito continúan al margen a tres días del choque correspondiente a la jornada 25

Osasuna afronta una de las citas más exigentes del calendario con la vista puesta en consolidar su rendimiento competitivo ante un rival de máxima entidad. El conjunto rojillo recibirá este sábado, a las 18.30 horas, al Real Madrid en el estadio de El Sadar, en un encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga que medirá el momento de forma del equipo navarro en este tramo crucial de la temporada.

Víctor Muñoz, listo para reaparecer

La principal noticia de la semana ha sido la reincorporación de Víctor Muñoz al trabajo con el grupo. El extremo dejó atrás las molestias en el aductor que le obligaron a ser sustituido en el Martínez Valero y que le habían mantenido al margen en las primeras sesiones de la semana.

En el entrenamiento de este miércoles, dirigido por Alessio Lisci, el atacante trabajó con total normalidad junto a sus compañeros, al igual que Asier Osambela y Arguibide. Su recuperación supone un refuerzo significativo para el técnico, que podría devolverle la titularidad precisamente ante su anterior club, en un duelo con especial carga simbólica para el futbolista.

Muñoz se ha convertido en uno de los focos de atención del curso en Pamplona por su rendimiento en su primera temporada en la élite. Su velocidad y capacidad de desborde aportan una variante ofensiva clave para un Osasuna que necesitará máxima eficacia ante un adversario de alto nivel.

Sesiones atípicas en El Sadar

La preparación del choque ha estado condicionada por factores climatológicos. Las intensas lluvias caídas en los últimos días en Pamplona y el uso reciente de los campos habituales de entrenamiento obligaron al equipo a ejercitarse en El Sadar durante dos jornadas consecutivas y a puerta cerrada, una circunstancia poco habitual en la dinámica rojilla.

La sesión incluyó ejercicios de activación, evoluciones tácticas y trabajo específico orientado al plan de partido. El objetivo es afinar los mecanismos colectivos y elevar la concentración ante un rival que exigirá precisión en ambas áreas.

El equipo regresará a Tajonar para las próximas sesiones, con entrenamientos abiertos al público antes del último ajuste previo al encuentro del sábado.

Bajas confirmadas para el sábado

No todo son buenas noticias en la enfermería rojilla. Iker Benito continúa con su proceso de recuperación de la lesión de rodilla y no participó en la sesión, mientras que Enzo Boyomo sigue al margen tras la lesión sufrida ante el Celta. Ambos serán baja para la cita ante el conjunto madridista.

La ausencia de Boyomo condiciona las opciones en el eje defensivo, mientras que la de Benito limita las alternativas en los costados. Lisci deberá ajustar su planteamiento para mantener el equilibrio frente a un equipo que llega en un momento de crecimiento competitivo.

Exigencia máxima en El Sadar

El partido ante el Real Madrid marcará el ritmo inmediato del calendario rojillo. Más allá del nombre del rival, Osasuna pretende hacerse fuerte en casa y convertir El Sadar en un escenario incómodo para cualquier visitante.

La intensidad, la concentración defensiva y la eficacia en las transiciones serán determinantes en un duelo que puede influir en la dinámica clasificatoria del equipo navarro. Con Víctor Muñoz recuperado y el grupo centrado en el plan de partido, los rojillos ultiman detalles con la ambición de competir al máximo nivel ante uno de los grandes del campeonato.