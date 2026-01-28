Buenas noticias para Osasuna y Rubén García: acuerdo y renovación hasta 2027

El delantero de 32 años ha ampliado su contrato con la entidad navarra, por lo que seguirá ligado y perteneciendo al equipo de Alessio Lisci una temporada más, alcanzando un total de nueve campañas defendiendo la elástica en El Sadar

Osasuna ha puesto punto final a uno de los temas que tenía pendiente de cerrar durante la segunda parte de la temporada, que era resolver el futuro de Rubén García. El delantero de 32 años acababa contrato en junio de 2026 y su salida gratis podría haber sido una opción real. Sin embargo, al dirección deportiva ha querido despejar dudas y ha renovado al futbolista un año más, hasta 2027, donde cumplirá su novena campaña en el equipo que dirige actualmente Alessio Lisci, que vienen de dos victorias consecutivas en LaLiga EA Sports.

Osasuna hace oficial la renovación de Rubén García hasta 2027

De esta manera, Osasuna ha anunciado la renovación de Rubén García, que firma hasta 2027: "El Club Atlético Osasuna y Rubén García han alcanzado un acuerdo para extender su compromiso hasta el 30 de junio de 2027. Aunque la anterior relación contractual establecía la opción de prorrogar automáticamente la vinculación en el caso del cumplimiento de hitos deportivos, ambas partes han decidido sellar de forma anticipada la continuidad del media punta valenciano otra temporada más. Rubén García disputará su noveno curso en Osasuna, club al que llegó en 2018 cuando el equipo estaba en Segunda División y del que se ha convertido en uno de sus capitanes. Mañana a las 12:30 horas ofrecerá una rueda de prensa en compañía del director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez".

Osasuna, en su comunicado oficial, ha querido ensalzar la figura de uno de los jugadores más importantes en el club: "Rubén García Santos se ha ganado por derecho propio ser considerado una leyenda de Osasuna. La presente es su octava temporada en el club, un período en el que el equipo ha dibujado un ciclo exitoso, inicialmente, con el ascenso a Primera División y, posteriormente, con seis permanencias holgadas en la máxima categoría entre las que sobresale una clasificación para competición europea y un subcampeonato de la Copa del Rey".

Los datos de Rubén García en ocho temporadas con Osasuna

Por último, Osasuna ha destacado los datos de Rubén García, además de unas características que le han llevado a ser una "leyenda" en El Sadar: "Su capacidad técnica, golpeo de balón, entendimiento del juego y sacrificio defensivo le han erigido en uno de los futbolistas rojillos más relevantes del presente siglo. Además, su compromiso con Osasuna e identificación con su tierra de adopción, Navarra, le han convertido en un jugador respetado por sus compañeros y querido por la afición. Con esta renovación, Rubén García continuará, al menos, una novena temporada en el club con el que está haciendo historia".

Además, Rubén García está siendo importante esta temporada también, además de ser uno de los jugadores más usados por Alessio Lisci. De hecho, tan solo se ha perdido dos encuentros esta campaña, frente al Elche y Real Betis, correspondientes a las jornadas seis y siete de LaLiga EA Sports. Durante la 2025/2026, el delantero ha conseguido firmar seis asistencias y dos goles, partiendo en la mayoría de los partidos desde el once titular.