Las dos noches más duras de Lisci contra la Real Sociedad y sus halagos a Gorrotxategi: "Está destinado"
El preparador de Osasuna ha analizado cómo llegan sus jugadores al duelo de Anoeta, donde cayeron en Copa tras remontarles un 0-2, ha repasado el estado físico de Víctor Muñoz y las dos importantes bajas para el choque
Alessio Lisci, técnico de Osasuna, ha comparecido en rueda de prensa antes de medirse este domingo a la Real Sociedad en Anoeta en un duelo en el que ambos tan sólo están separados por un punto y luchan por no caerse de la pelea por los puestos europeos. El preparador italiano ve a sus jugadores con muchas ganas de que llegue el partido. "El equipo está bien, con muchas ganas, como siempre, y con las dos bajas que sabéis", que son las Rubén García y Raúl García, por sanción.
De esta forma, Lisci ha tirado de cantera para completar la lista de convocados. "Sabéis que para mí los jugadores jóvenes tienen que jugar, es lo primordial, y es muy fácil. Para mí lo más fácil es convocarlos, llevármelos, si el partido está sentenciado, para bien o para mal, los metes dos minutos, te aplauden y te ponen la medallita, pero creo que no le estaría ayudando a los jugadores. Yo estoy aquí para ayudar tanto a los nuestros como a los del filial. Entonces es un momento donde, con los que tenemos, creo que podemos funcionar. El filial está en una situación no fácil, vienen de ganar y entonces creo que lo mejor es que ayuden a su equipo".
Cómo valora el empate ante el Mallorca
"La valoración del empate, si es bueno o es malo, lo sabremos a final de año. Ahora no lo podemos decir, los empates nunca nos gustan, y menos en casa pero no te puedo hacer la comparación que le hago a los jugadores porque si no me meten en la cárcel, pero digamos que nunca te gustan. Luego, cuando termina el año o cuando miras atrás, dices: si hubiera sacado un empate allí, si hubiera sacado un empate aquí... Y qué empate es que no hubieras firmado al principio del partido, pero luego pierdes el partido y dices: si hubiera tenido ese empate. Entonces, a final de año podremos saber si el empate es bueno o no".
Ha revisado el partido ante el Mallorca
"Sí, volviendo a verlo, estoy bastante cerca de lo que dije al final del partido. La primera parte no es buena, no es buena por lo que podemos hacer, es verdad que ellos no generan nada, pero no conseguimos tener continuidad en el partido porque nos costaba robar balón. Es verdad que llegamos tres o cuatro veces con mucha claridad al último tercio y no pasa nada, un poco lo que pasó el día del Valencia. La primera parte va un poco a raíz, es una continuación del partido del Valencia, con el matiz de que no conseguimos robar con tanta claridad como el día del Valencia, que nos costó menos robar. La segunda parte sigo pensando que es buena, ajustamos bien, llega el empate del gol, pero todo lo demás lo hacemos bien. Las estadísticas respaldan mucho la segunda parte y ya está: es una segunda parte buena donde hemos merecido el empate. Así que tenemos que volver a empezar por esa segunda parte".
La actitud de los jugadores en los inicios de partido
"Eso lo estamos haciendo, lo hacemos siempre. El tema es que a veces es más fácil y a veces es más difícil. Es lo de siempre en el fútbol, hay un rival, que muchas veces parece que el entrenador dice: 'presionamos arriba y ganamos muchas ocasiones de gol', y el equipo presiona arriba y gana muchas ocasiones de gol. Y no es así, porque está el rival, que probablemente opina lo mismo, entonces uno de los dos no tiene razón. Así que tú siempre tienes que contar que hay un rival. La idea sí que es entrar fuerte, lo hemos hablado esta semana. De hecho, hay partidos donde comentamos en la charla previa que el objetivo es meter en los primeros quince minutos y muchas veces lo hemos conseguido, sobre todo en casa, si veis también las estadísticas. Y el otro día la premisa era también esa, pero no pudo ser porque repito: hay un rival. Así que la idea sigue siendo entrar fuerte, ser proactivos, no esperar el golpe del rival para reaccionar, a ver si somos capaces de hacerlo".
El objetivo de Osasuna: permanencia o algo más
"Es diferente porque no jugamos contra el equipo que marca el descenso. El otro día ganando sabes que le sacas tres puntos más. Mañana, pues si ganamos o ellos ganan, gana Elche, no le sacamos tres puntos más. El empate del otro día, es lo que dije, no nos da la salvación virtual, pero nos sigue teniendo muy lejos pero no está cerrado, está bastante encarrilado. Entonces, a partir de ahí, ahora en estos tres partidos que vienen tenemos que intentar sumar empates, victorias, hacer puntos, porque son tres partidos muy difíciles. Realmente el calendario que queda es difícil, no nos engañemos, y hay que intentar hacer cuantos más puntos posibles. Y cuando empiece abril, ver después del parón en dónde estamos: si tenemos que mirar abajo, si estamos en una zona tranquila y si podemos intentar apuntar a algo más".
El análisis de la Real Sociedad de Matarazzo
"En los últimos partidos están siendo un equipo muy agresivo en presión, que te salta con todo, que no tiene ningún miedo a los duelos individuales, que luego con balón tiene mucha verticalidad, porque es de las cosas que más han ganado, y la calidad individual que tienen ellos es tremenda. Para mí es una plantilla que no es inferior ni a Betis ni a Villarreal, para nada. Entonces, bueno, esto es lo que creo que van a hacer, porque lo están haciendo, le está saliendo bien y no creo que cambien. Es un rival que al final tiene un elemento muy diferenciado que es Oyarzabal cuando los rivales le presionan, porque es capaz de aparecer en esas zonas intermedias, que te saca los centrales de zona, que hay que referenciar muy bien. Por ejemplo, en Anduva, en Zubieta, en la ida presionamos muy bien, generamos ocasiones claras en la primera parte tras presión, pero también nos salieron algunas por sus movimientos. Entonces, cuando presionamos sabemos que contra los equipos de este nivel, puede pasar cualquier cosa: que robes un balón bueno o que te limpien y te hagan daño. Entonces hay que hacer la presión bien cuando se pueda, pero sí que queremos ser presionantes y agresivos, porque es una de las cosas que hacemos mejor y que queremos hacer, que el otro día no nos salió muy bien, pero la intención sí que la teníamos. Y luego es ser capaces de aguantar su presión, pero ellos te quitan mucho ritmo, porque cuando pierdes el balón son muy intensos, los números físicos que tienen son increíbles. Entonces tenemos que ser capaces de aguantar esa presión rival".
Cómo afecta la baja de Rubén García
"Lo que perdemos lo sabéis, un gran golpeo a balón parado, un jugador que te ensucia balones, que trabaja, que te da continuidad, que te pone centros muy buenos, que aprovecha Ante Budimir. No creo que sea yo, ya todo el mundo le conoce aquí muy bien. Lo podemos solventar de muchas formas, porque más allá de los extremos que tenemos, como Kike Barja o Raúl Moro, puede jugar Abel Bretones como hizo en la Copa, que lo hizo muy bien; podemos meter un falso extremo también para romper un poco esa presión que tienen ellos muy individual. Tenemos, por suerte, varias opciones y nada, a ver qué decidimos".
La baja de Raúl García también se notará
"Sí, Raúl García es una baja importantísima porque, más allá de que está muy bien, sabéis que fuera de casa ha sido importantísimo en las victorias que hemos tenido, las dos victorias externas, porque es un jugador que es diferente a Ante Budimir y te puede amenazar más esa profundidad, sobre todo cuando el rival está más cansado. Pero no lo tenemos, es lo que hay. Al final, el lance del juego del otro día lo lleva a la roja, que es roja, pero no es una roja como para decir que se ha equivocado. Al final intenta llegar, la anticipan y es muy parecida a la roja de Catena contra Oviedo. Así que ya está, se dan las bajas que existen en el fútbol y hay que solventarlas, para eso estamos".
La evolución de Víctor Muñoz y sus molestias
"Le estoy viendo una muy buena evolución. Es un jugador que venía con muy poco ritmo porque no estaba siendo importante en Ámsterdam y ha ido mejorando. Cada día tiene más chispa, que al final los jugadores de ese perfil viven mucho de su electricidad, y cada día está mejor. Así que estamos muy contentos con él, se está ambientando bien con el equipo. Si tienes alguna molestia te condiciona, pero es verdad también que los futbolistas de Primera es muy difícil que jueguen sin molestias porque tienen problemas por todos lados, por el desgaste que te lleva a hacer deporte a tan alto nivel. Y él es un perfil de jugador tan rápido que suelen tener esos problemas en zona de aductores, cadera, y le está pasando, pero es un trabajador nato y, por mucho que le pueda molestar, contra Real Madrid también le molestaba e hizo un partidazo. Así que se tiene que acostumbrar a vivir con esa molestia".
La derrota de Copa ante la Real Sociedad
"Creo que las dos noches más duras del año han sido el partido de la Real Sociedad de Liga y el partido de la Copa, así que evidentemente tenemos ganas de este partido de poder revertir un poco la cosa, pero no tenemos ningún problema con ellos. Ellos al final han hecho su partido y lo han ganado, faltaría más. No es como una rivalidad que dices que les tienes ganas a ellos, simplemente ha coincidido que nos han hecho vivir dos noches muy tristes. Para que te pasen cosas buenas tienes que pasar por momentos difíciles. Es muy difícil que una temporada te fluya todo, puede pasar, pero es normal que pases por momentos difíciles, y los palos duros te hacen reaccionar. Aquel día fue un palo muy duro por todo y creo que el equipo reaccionó. De hecho, desde ahí hemos hecho muchos goles en descuento. Al final, lo de siempre, cuando te pasa algo así tienes dos opciones: ponerte a llorar y machacarte, o aprender. Y el equipo fue capaz de aprender y evolucionar en ese sentido. No lo queríamos vivir, pero nos ha venido bien".
La evolución de Gorrotxategi, que lo tuvo en el Mirandés
"Gorrotxategi a mí me encanta. Es un jugador buenísimo y está evolucionando mucho, pero porque lo que le pasó el año pasado... El año pasado con nosotros no empezó tan bien, pero es un jugador muy inteligente, trabajador, y cuando tú trabajas mucho y juegas mucho, pues entre lo que aprendes y evolucionas en los entrenamientos y sobre todo lo que te exige la categoría, los jugadores cuando juegan mucho ya solo con lo que te exige la categoría evolucionan. El Gorrotxategi de ahora no es el de la ida, es muy diferente. Ha evolucionado, es un jugador que está destinado a ser un jugador muy importante en Primera División por muchos años".