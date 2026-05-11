Alessio Lisci explica sus polémicas declaraciones tras la última derrota de Osasuna: "No me imaginaba que fuese a tener tanta magnitud"

El técnico italiano habló de "cosas raras" después de que su equipo cayese ante el Levante por 3-2 con remontada y expulsión de Sergio Herrera incluida. "Está dolido", afirmó sobre el guardameta rojillo

Osasuna perdió en la jornada 35 ante el Levante con una gran remontada de los granotas (3-2) para llevarse los tres puntos en el Ciudad de Valencia. Tras el partido, Alessio Lisci habló de "cosas raras" que habían sucedido en el encuentro y parecía dejar entrever que no le había gustado la actitud de ciertos jugadores a los que él mismo dirige.

Este lunes, en la previa del choque de los rojillos ante el Atlético de Madrid, Alessio Lisci tuvo que despejar las dudas sobre esas declaraciones y alegó que quería hacer referencia al desarrollo del encuentro. "Pues que fue un partido con un desarrollo que pasa poco. A muchos niveles", declaró el técnico de Osasuna.

Alessio Lisci explica el polémico "cosas raras" tras perder Osasuna

Alessio Lisci aclaró que su polémica declaración tras la derrota de Osasuna solo buscaba que los focos se pusiesen sobre él y no sobre sus jugadores: "Si me pongo a hablar de todo lo que no hicimos bien justo después de haber perdido en el último minuto puede que se magnifiquen las sensaciones. Por eso digo que fue raro y que la culpa era mía, así pongo todo a mirarme a mí".

Además, confesó que no esperaba tanta repercusión cómo tuvieron: "No me imaginaba que fuese a tener tanta magnitud. Para bien o para mal el entrenador siempre puede hacer más. Si el jugador ha hecho mal, la culpa seguramente también fue mía. La función del entrenador es proteger a la plantilla, los palos dentro del vestuario. Solo cuando vea que tengo que exponer a la plantilla para que reaccione".

Osasuna "no sabe" para que está peleando

Osasuna está justamente en la zona media de la tabla de LaLiga EA Sports con 42 puntos, a cinco del descenso y a tres de Europa. En esa situación, Lisci dejó claro que lo que busca en estas tres jornadas con Osasuna es abstraerse e ir partido a partido: "No se puede hacer comparativas porque todo está siendo muy igualado. No sé para qué luchamos, si la salvación o Europa. Nos pasa a nosotros y a muchos. Así que lo que tenemos que hacer es abstraernos y hacer un buen partido para que la afición esté contenta. Casi todo el mundo se está jugando algo y todo el mundo va a tope. No sabemos en qué liga estamos".

Sobre su próximo rival, el Atlético de Madrid, elogió a Simeone y la capacidad de los colchoneros para mantener el estilo aún entrando canteranos en el once titular: "Tiene uno de los mejores entrenadores de Europa. Y es una evidencia. A partir de ahí, tiene un estilo muy claro. Entran canteranos, pero no cambia el estilo. Está super bien trabajado. Venga quien venga va a ser muy difícil. Los del filial están peleando un ascenso a Segunda siendo jovencísimos".

Aitor Fernández, portero de Osasuna, en el partido ante el Levante

No podrá contar Alessio Lisci con Sergio Herrera, que terminó expulsado ante el Levante y del que el propio técnico rojillo confirmó que está dolido: "Sergio está dolido. Ya quedó claro al final del partido. Es una persona muy importante en el vestuario". El preparador de los navarros también apostó por el que será el sustituto, Aitor Fernández: "Aitor entra muy bien, pero es que siempre juega bien. Estoy tranquilísimo con él".