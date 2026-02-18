Prestianni niega lo ocurrido con Vinícius y, además, se hace la víctima

El protagonista, por desgracia, de la noche en el Estadio Da Luz cree que el jugador madridista malinterpretó sus palabras

Recién marcado un golazo en el minuto 49, tras la celebración del 0-1 en un córner, Vinicius denunció al árbitro, François Letexier, un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni, que provocó la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo, con ocho minutos de parón del partido, de vorágine sobre el terreno de juego e indignación en los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid en el estadio La Luz.

Los dos brazos en cruz del colegiado anunciaron el protocolo, nada más recibir la denuncia sobre el césped de Vinicius. El delantero brasileño se fue a la banda, con un amago de abandonar el partido, junto a otros compañeros, como Kylian Mbappé, dentro del estado de agitación que se desató sobre el campo, a la espera de ordenar la situación por parte del árbitro.

No hubo prueba gráfica del insulto. Sólo a Vinicius corriendo y señalando a Prestianni, después de que el jugador del Benfica hubiera dicho algo con la boca tapada por su camiseta, como gesticuló incluso el árbitro para transmitir a algunos futbolistas del Real Madrid, entre las protestas, que no había manera de demostrar si eso había sucedido.

Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial", denunció Mbappé, al lado de Vinicius en el momento del suceso.

"Le he dicho racista porque lo pienso. Sólo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar", abundó el delantero francés en zona mixta tras el encuentro.

Prestianni lo niega todo y, ahora, va de víctima

Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica, negó tras el partido haber dirigido “insultos racistas” al delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, aseguró en un breve comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Por si fuera poco, en el mensaje se hizo la víctima del asunto: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Vinicius lo tiene claro

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

"Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.