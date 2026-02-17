Arbeloa, tajante con el episodio racista sobre Vinícius: "Si los futbolistas no ponen remedio, será muy complicado erradicar el racismo"

Álvaro Arbeloa analizó el triunfo del Real Madrid ante el SL Benfica en el Estadio da Luz. El salmantino elogió el nivel de Aurélien Tchouaméni, defendió a Vinícius Júnior tras el incidente con Gianluca Prestianni y reconoció que Kylian Mbappé aún no está al cien por cien por sus molestias en la rodilla

El Real Madrid logró una valiosa victoria por 0 a 1 ante el Benfica en el Estadio da Luz, pero el foco del encuentro no estuvo únicamente en el resultado. El partido quedó marcado por el momento de tensión vivido tras el gol de Vinícius Júnior, en una acción que obligó a detener el juego durante varios minutos y que volvió a poner sobre la mesa el debate del racismo en el fútbol europeo.

Al término del encuentro, Álvaro Arbeloa compareció ante los medios con un mensaje claro de respaldo absoluto a su jugador. El técnico salmantino no eludió el asunto y centró buena parte de su intervención en la figura del extremo brasileño.

Arbeloa: respaldo total a Vinícius

“Está tranquilo. Es algo que no le gusta a nadie... Evidentemente es algo que debemos erradicar del fútbol. Si los futbolistas no ponen remedio es muy complicado”, afirmó Arbeloa, visiblemente serio al abordar la cuestión.

El entrenador fue más allá al insistir en que la responsabilidad también recae en el propio colectivo de jugadores: “Vini está bien, tranquilo. Es algo que no le gusta a nadie, es al jugador del Benfica al que hay que preguntarle lo que ha dicho. Es algo que tenemos que erradicar del mundo del fútbol y si los futbolistas no son los que ponen remedio a esto es muy complicado”.

El incidente se produjo tras el tanto del brasileño, cuando, según se interpretó desde el entorno madridista, hubo unas palabras de Gianluca Prestianni que generaron la reacción inmediata del atacante. El partido quedó interrumpido durante aproximadamente diez minutos, en un ambiente de máxima tensión.

Arbeloa también reveló que durante ese momento hubo intercambio de impresiones con José Mourinho, técnico del conjunto lisboeta. “Quería que se reanudase el partido. Pero nosotros siempre al lado de Vini. No hay otra cosa”, sentenció el entrenador blanco, dejando clara la postura del club.

Vinícius, decisivo en el campo

Más allá del episodio polémico, el rendimiento deportivo de Vinícius volvió a ser determinante. Su gol dio la victoria al Real Madrid en un escenario históricamente exigente y confirmó su peso específico en los partidos de máxima presión.

Arbeloa no quiso que la controversia empañara el análisis futbolístico y subrayó el comportamiento competitivo de su equipo: “Lo primero que quiero de mi equipo es que sea sólido, que sea serio, la constancia que hemos tenido y luego hemos dominado, hemos merecido más goles de los que nos llevamos a casa”.

El técnico destacó la madurez con la que el brasileño gestionó la situación tras la interrupción y cómo el equipo supo mantener la concentración para cerrar el partido, en una noche donde fueron de menos a más.

Mbappé, esfuerzo pese a las molestias

Otro foco de atención fue Kylian Mbappé, que regresó al once tras varios días con problemas físicos. Arbeloa reconoció que el delantero no está en plenitud, pero puso en valor su compromiso.

“Ha estado parado muchos días. Las molestias en la rodilla no le dejan ir al 100%. Pero es el mejor del mundo y al 80% lo sigue siendo. Agradecerle el esfuerzo”, señaló el entrenador.

La presencia del francés, incluso sin estar al máximo nivel físico, condiciona a las defensas rivales y amplía el margen ofensivo del equipo.

Un mensaje que trasciende el resultado

El triunfo en Lisboa permite al Real Madrid encarar con ventaja la eliminatoria, pero la imagen más potente de la noche fue el cierre de filas en torno a Vinícius. En un contexto donde el brasileño ha sido protagonista recurrente de episodios similares en distintos estadios, la respuesta institucional fue inmediata.

Arbeloa no dejó espacio a dudas: el vestuario está unido y el mensaje es firme. La victoria suma en lo deportivo, pero lo vivido coloca a Vinícius en el centro de un debate que trasciende el césped, una vez más por culpa del racismo.