Así queda la Champions League tras la ida de los dieciseisavos de final con las victorias del PSG, Real Madrid y Borussia Dortmund y la derrota de la Juventus

La victoria del Real Madrid, Borussia Dortmund y del PSG contrastan con la derrota de la Juventus, prácticamente eliminada

La ida de los dieciseisavos de final de la Champions League, correspondiente a la jornada del martes ha deparado varias sorpresas y momentos tensos, como la derrota de la Juventus y el duelo entre el Benfica y el Real Madrid.

Galatasaray 5-2 Juventus

El Galatasaray dio este martes un paso de gigante hacia los octavos de final de la Liga de Campeones al batir en la ida del 'play-in' al Juventus Turín (5-2), éxito sustentado en el doblete del neerlandés Noa Lang y condicionado por la expulsión del colombiano Juan Cabal en el minuto 67 que acabó con toda opción de remontada italiana. No juega el Galatasaray unos octavos de final de Liga de Campeones desde hace 12 años, cuando lo consiguió por última vez en la temporada 2013-14 y cayó ante el Chelsea. Lo tiene ahora muy cerca, con tres goles de ventaja y con un Noa Lang desatado, goleador por vez primera desde su llegada a Turquía y verdugo de una 'Juve' que, pese a remontar un primer tanto en contra, permitió demasiado en el infierno turco.

Mónaco 2-3 PSG

La lesión del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, parecía la enésima maldición para el PSG en su duelo de ida contra el Mónaco, pero su sustitución por el joven Desiré Doué terminó por convertirse en el pistoletazo de una remontada que pone al campeón de Europa rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones. Los que auguraban un paseo de los de Luis Enrique ante el octavo de la liga francesa, parecido al que se dieron el año pasado en este mismo estadio de la competición contra el Brest, se frotaban los ojos a los 20 minutos, cuando el PSG perdía 2-0 y apenas inquietaban el área del Principado.

Benfica 0-1 Real Madrid

Un gol de Vinicius dio la victoria este martes al Real Madrid en el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones contra el Benfica (0-1), marcado por la tensión y con el que los blancos se resarcieron de la derrota en Lisboa en la primera fase. En el minuto 50, Vini Jr. selló el marcador con un golazo e inmediatamente después el partido se vio sumergido en un caos que acabó con el árbitro parando el juego al activar el protocolo contra el racismo, después de que el delantero brasileño le dijera que había recibido un insulto racista del jugador del Benfica Prestianni. Antes del pitido final, José Mourinho fue expulsado del banquillo y no podrá sentarse la próxima semana en el Bernabéu.

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Diferencial en el juego aéreo y eficaz como asistente también, el guineano Serhou Guirassy acercó al Borussia Dortmund a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, que sucumbió por 2-0. Ha llegado en buen momento el conjunto de Niko Kovac a esta eliminatoria europea. A pesar de que sus últimos resultados en la fase de liga ante el Inter y el Tottenham le dejaron fuera del top ocho, el representante alemán ha sabido rehacerse tanto en la Bundesliga, en la que acumula seis victorias seguidas, como ahora, en la 'Champions'.

Resultados: