Benfica 0-1 Real Madrid: Vinícius consigue la victoria blanca en una noche marcada por el racismo

El Estadio da Luz vio el primer enfrentamiento de los playoffs de la Champions League entre SL Benfica y Real Madrid, donde el conjunto blanco se impuso por la mínima en una noche cargada de polémica, tensión e incluso un episodio racista. Vinícius, protagonista del encuentro, anotó el único tanto del partido

La eliminatoria de ‘playoffs’ de acceso a los octavos de final de la Champions League entre Benfica y Real Madrid ya ha tenido su primer duelo. En una noche apasionante en el Estadio da Luz de Lisboa, el conjunto blanco dio el primer golpe al vencer por la mínima. En un partido de menos a más de los jugadores de Arbeloa, Vinícius fue el protagonista por su golazo y también por la cara más amarga del deporte, al vivir un presunto episodio racista por parte de Prestianni, jugador rival.

El Benfica controla y Mbappé perdona

Comenzó el partido con un Benfica que mantuvo el control de la posesión ante un Real Madrid instaurado en un bloque medio sobre un 4-4-2 que les permitía reforzar las bandas, zona de ataque predilecta de Mourinho. Ante el eléctrico inicio de ‘Las Águilas’ y la poca capacidad blanca para encontrar referencias en ataque, los de Arbeloa tardaron en entrar al partido.

Aun así, poco le hacía falta al Madrid para generar peligro, y en su primer ataque prometedor, Trubin tuvo que atrapar en dos tiempos un potente disparo de Mbappé desde el interior del área. El conjunto blanco no se iba a dejar intimidar.

El Benfica tampoco se vendría abajo y antes de cumplir el primer cuarto de hora, Courtois ya había tenido que intervenir en dos ocasiones. Partido muy intenso desde sus inicios con dos equipos que buscaron llevar la iniciativa ofensiva.

Así, la primera gran parada del partido sería de Courtois. Aursnes mandó un trallazo sobre el belga desde la frontal del área, el balón impactó en un defensa cambiando la trayectoria y, una vez más, el guardameta se vistió de héroe para con su mano izquierda evitar un gol cantado que se colaba raso en la portería.

Pasada la media hora de partido, no se encontraba un dominador claro, donde el Benfica había tenido más posesión y la ocasión más clara, pero el Real Madrid daba la sensación de poder morder en cualquier momento al contragolpe.

Antes del descanso, Mbappé, que no estuvo fino, tuvo tres ocasiones muy claras. Un centro de Trent que no atinó en el remate, un taconazo de Vini que le dejó solo para definir, mandando el esférico por encima del larguero, y un mano a mano que salvó Trubin cuando parecía que tenía línea de pase.

Cumplido el tiempo reglamentario, Arda Güler se inventaría un disparo desde la izquierda y, cuando el balón parecía colarse por el palo izquierdo de Trubin, el guardameta apareció con una mano salvadora. Apretó el Madrid antes del descanso, pero no obtuvo la recompensa del gol.

Tras añadir tres minutos de descuento donde ya no hubo tiempo para más ocasiones, el árbitro señalaba el camino a vestuarios. El Benfica sobrevivía al alirón blanco mientras el Madrid se lamentaba de los errores de Mbappé. Quedaba todo abierto para la segunda mitad.

Vinícius, contra todos

La segunda mitad iniciaba de la mejor forma posible para el Real Madrid. No habían transcurrido más de cinco minutos desde la reanudación cuando Vinícius Júnior se inventaba una obra de arte. El brasileño encaraba por la banda izquierda, se perfilaba para buscar un disparo con su pierna derecha y mandaba el esférico directamente a la escuadra izquierda de Trubin. Golazo antológico del atacante para abrir el marcador.

Pero el gol daría más de que hablar. En la celebración, el árbitro le pidió a los blancos que se alejaran de las gradas, cuando Prestianni se acercó a Vini. El jugador brasileño estalló tras recibir un comentario del jugador del Benfica y pidió a sus compañeros abandonar el partido.

Tras varias conversaciones entre técnicos y jugadores, el árbitro activaba el protocolo antirracismo por un posible insulto de Prestianni a Vinícius, donde las imágenes dejaron entrever que la ofensa fue “mono”. Varios minutos estuvo parado el encuentro mientras se buscaban soluciones, reanudándose con un Mbappé muy enfadado y una injusta amarilla a Vini por su reacción sobre el argentino.

Con la reanudación, el Madrid mejoró muchísimo, sintiéndose más cómodo yendo por delante en el marcador, dando la sensación de estar cerca el segundo tanto al pasar la hora de partido. Por su parte, el Benfica perdió su ritmo competitivo y no parecía poder contrarrestar a los blancos.

Vinícius, lejos de amedrentarse ante los pitidos de la afición y el episodio vivido, fue la mayor referencia ofensiva blanca en el resto del encuentro, poniendo en apuros a Trubin en varias ocasiones con jugadas calcadas a la del gol. Rondaba el Real Madrid el área rival con mucho peligro cuando Mourinho decidió introducir hasta cuatro jugadores nuevos en pocos minutos.

El partido seguía muy caliente y, tras una falta de Vini a Richard Ríos, volvería a estallar todo. Reclamaba el Benfica la segunda amarilla para el brasileño, ganándose la roja directa Mourinho por sus quejas. Entre tanto, una botella caía desde la grada muy cerca del árbitro. Noche caliente en Lisboa que dejaría varios titulares para la vuelta.

Con tanta interrupción y polémicas, el tiempo de añadido fue de 12 minutos, donde el Benfica apretó como nunca en busca del empate. Sufría el Madrid que encontró en Rüdiger su salvación en varias ocasiones.

Hubo tiempo hasta de parar nuevamente el partido, cuando Tchouameni le dio al árbitro un objeto de gran tamaño que le había caído justo al lado. Mucho trabajo para el cuerpo arbitral que solicitó el correspondiente mensaje por megafonía.

Sin tiempo para más jugadas, pero si para nuevos incidentes con objetos que llegaron a impactar en el propio Vinícius, el árbitro señalaba el final del partido y el Madrid se imponía en el primer duelo de la eliminatoria. Los de Arbeloa se imponen en Da Luz tras un encuentro marcado por la polémica, la tensión y el lanzamiento de objetos, con un insulto racista como desencadenante.

Ficha técnica

0 - Benfica: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup (Ríos, min 73), Aursmes, Barreiro; Rafa Silva (Sudakov, min 73), Prestianni, Pavlidis

1 - Real Madrid: Courtouis; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras (Carvajal min 98); Arda Güler (Brahim min 86), Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, minu 93); Vinicius y Mbappé.

Gol: 0-1, min. 49 :Vinicius;

Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó a Vinicius y Mbappé del Madrid y a Prestianni del Benfica. Expulsó al técnico del Benfica Mourinho.

Incidencias: Partido de ida del 'playoff' de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Estádio da Luz de Lisboa ante 65.000 espectadores.