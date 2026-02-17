Koke: "Estoy para lo que necesite el equipo, para lo que me pida mi entrenador, sea jugando donde me toque o estando en el banquillo sin jugar como pasó el otro día"

El capitán del Atlético de Madrid declaró que está disponible para "lo que necesite el equipo", sea jugando "donde toque"

El Atlético de Madrid encara la ida de los dieciseisavos de final de la Champions League ante el Brujas con dudas. Las buenas sensaciones que mostraron ante el Barcelona se desmoronaron en LaLiga con la derrota por 3-0 ante el Rayo Vallecano, partido en el cual no estuvo sobre el terreno de juego Koke. El centrocampista del Atlético de Madrid es conocedor de su situación, edad y planes de Simeone y asegura que está en la plantilla para lo que necesite el equipo.

Koke está a disposición del equipo

El capitán del Atlético de Madrid, que no jugó ante el Rayo Vallecano en la dolorosa derrota de los rojiblancos por 3-0, declaró que está disponible para "lo que necesite el equipo", sea jugando "donde toque" o desde el banquillo, y afirmó que siente que puede aportar mucho al combinado colchonero. "Estoy aquí para lo que necesite el equipo, para lo que me pida mi entrenador, sea jugando donde me toque o estando en el banquillo sin jugar como pasó el otro día", apuntó Koke en la rueda de prensa previa a la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas este miércoles.

El centrocampista señaló que se encuentra "bien" a sus 34 años y señaló que en el Atlético "da igual que tengas 17 o tengas 37" mientras estés en buena forma, pese a que, apuntó, "mucha gente se pensaba que a lo mejor ya estaba acabado por el número de edad". "Me encuentro bien, estoy contento, estoy feliz, intento ayudar en las situaciones que me toca", afirmó Koke, que reconoció que el Atlético está "en una montaña rusa" y que deben buscar la regularidad para optar a los títulos.

La irregularidad del Atlético de Madrid

En otro orden de cosas, Koke hizo balance de la irregularidad que está teniendo el club rojiblanco este curso. "Si supiéramos la receta de jugar todos los partidos bien y perfectos, o casi la perfección como el día del Betis o del Barcelona, lo haríamos todos los días", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa a la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Club Brujas este miércoles. "Somos los primeros que queremos ganar todos los partidos y no lo hemos hecho, somos los primeros perjudicados porque no salen las cosas y los primeros que tenemos que intentar mirar qué nos pasa o intentar llegar a esa regularidad que hemos hecho otros años para poder pelear por cosas grandes, sobre todo en la Liga", recalcó Koke.