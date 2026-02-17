Simeone: "Di todo el amor que tenía"

El entrenador del Atlético de Madrid cumple 20 años de su retirada como futbolista y asegura que "hoy no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir que me gustaría jugar", en la previa del duelo de la Champions League ante el Brujas con el objetivo de "estar en la siguiente ronda"

El Atlético de Madrid regresa a al Champions League para buscar los octavos de final tras una primera fase irregular que terminó de forma decepcionante para los rojiblancos. Los colchoneros no fueron capaces de meterse en el top 8 y eso que los resultados de los rivales le favorecieron, pero una dura derrota ante el Bodo/Glimt obliga al combinado madrileño a jugar una ronda extra. Lo hará ante el Brujas en un partido crucial para Simeone que, en la previa del choque, ha valorado su pasado como futbolista tras cumplir 20 años retirados. "Di todo el amor que tenía", declaraba en rueda de prensa el entrenador del Atlético de Madrid.

Simeone cumple 20 años retirados como futbolista

En la previa del partido de la Champions League ante el Brujas, Simeone, que este martes cumple el 20 aniversario de su retirada como futbolista profesional, señaló que no desea volver a esa etapa de su vida porque no dejó nada que dar en el campo porque siempre estuvo "dando el 100 %". "Di todo el amor que tenía. Por eso actué de la misma manera cuando me tocó dejar de jugar. Y hoy no tengo ninguna necesidad de volver atrás para decir que me gustaría jugar. Cuando tuve que estar, lo tuve. Cuando tuve que jugar, lo jugué. Cuando tuve que dar todo, lo di", dijo el entrenador del Atlético de Madrid antes de analizar la eliminatoria ante el conjunto belga tras perder y dar una mala imagen en LaLiga ante el Rayo Vallecano.

Simeone valora el objetivo del Atlético de Madrid ante el Brujas

Simeone sostuvo que el objetivo en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Champions League frenteal Club Brujas es "estar en la siguiente ronda". "El objetivo es pasar dieciseisavos, estar en la siguiente ronda, y a partir de ahí ir paso a paso hasta donde podamos llegar", respondió Simeone cuestionado sobre si el objetivo del Atlético debería ser alcanzar la final de la máxima competición continental. El técnico rojiblanco alabó a su rival, un Club Brujas que es "un equipo que sabe a lo que juega, que tiene una muy buena presión, gente muy rápida en la parte final del campo" cuyos resultados como local "han sido importantes". Citó Simeone los encuentros ante el Barcelona (3-3) y el Olympique Marsella (3-0) en la fase liga de la competición.

Vaivén de resultado en el Atlético de Madrid

Con respecto al vaivén de resultados de los recientes encuentros, el último una dolorosa derrota a domicilio en Liga ante el Rayo Vallecano (3-0), habló de la contundencia en el juego como una de las claves para no sufrir y volver a Madrid con una victoria que encarrile la eliminatoria. "Viendo la 'Champions', está clarísimo que todos los equipos son buenos. No hay un equipo que sea malo. Así que el miércoles, como todos los partidos que se presentan en 'Champions', sobre todo fuera de casa también, habrá que jugar un partido duro, difícil, y tratar de sacarlo como queremos", manifestó.