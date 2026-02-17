Simeone se equivoca con un Lenglet que empieza a pesar en el Atlético de Madrid

El central francés del Atlético de Madrid regresó a la titularidad frente al Rayo Vallecano y firmó un partido paupérrimo, siendo uno de los jugadores señalados en la derrota del conjunto de Simeone

La irregularidad del Atlético de Madrid esta temporada tiene, como ejemplo más reciente, la pasada semana dónde el cuadro rojiblanco fue capaz de golear en la Copa del Rey al Barcelona y salir goleado de Butarque por el Rayo Vallecano en apenas tres días de diferencia. La debacle en LaLiga quedó visible ante el conjunto de Íñigo Pérez. El partido fue una calamidad para los rojiblancos y en especial para Simeone que apostó por renovar el once tras el triunfo ante el Atlético de Madrid. Lenglet, entre otros, regresaba al once y firmó un partido esperpéntico. Con su entrada en el once inicial, Simeone se equivocó con Lenglet, que empieza a pesar en el Atlético de Madrid.

Lenglet sale señalado de la derrota del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, salió con el once esperado, con rotaciones, con el retorno de Johnny Cardoso, Alexander Sorloth y nueve cambios respecto a la goleada 4-0 al Barcelona del pasado jueves, siendo la presencia de Lenglet en el centro de la zaga el más llamativo de los cambios. El francés regresaba a la titularidad tras no haber participado ante el Real Betis y tras haber sido sustituido ante el Levante en el descanso. La participación del galo está siendo discreta esta temporada y, para colmo, cuando sale no rinde sobre el césped. El pasado curso, el francés estuvo cedido y, a final de temporada, el Atlético de Madrid, tras haber quedado libre el futbolista con el acuerdo al que llegó con el Barcelona, le ofreció un contrato que expira en junio de 2028.

Frente al Rayo Vallecano, Lenglet firmó un partido paupérrimo dónde no ganó ningún duelo individual y dónde cometió errores en la salida del balón, uno de ellos, además, acabó en gol del Rayo Vallecano. El zaguero no estuvo fino y Simeone cometió el error de alinearlo para dar descanso a los titulares, algo que le ha costado muy caro al técnico rojiblanco que se despide de los dos de arriba.

El fichaje de Lenglet en el Atlético de Madrid

La realidad es que el fichaje de Lenglet poco está aportando a un Atlético de Madrid que peina el mercado en busca de un central de cara a la siguiente temporada, por lo que todo apunta a que intentaran dar salida al galo que no está cumpliendo con las expectativas esperadas en el cuadro colchonero. En lo que va de curso, Lenglet ha jugado poco más de 1.000 minutos, escaso en comparación con el resto de zagueros del cuadro rojiblanco. Mientras tanto, el deseo del Atlético de Madrid para la zaga, 'Cuti' Romero, no continuará la temporada que viene en el Tottenham y desde el conjunto rojiblanco ya mueven ficha por el argentino.