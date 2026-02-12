Atlético de Madrid 4-0 Barcelona: el Atleti vapulea al Barça al son de un mágico Griezmann

El Atlético de Madrid supera con creces al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y se pone de cara el pase a la final. Una mágica primera mitad con una increíble actuación de Griezmann sirvió a los de Simeone para solucionar el partido, mientras que Lookman sigue justificando su fichaje con cada minuto de juego

El Estadio Metropolitano acogió el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentaron al Atlético de Madrid con el FC Barcelona. En una noche mágica en la capital, el conjunto rojiblanco ofreció una clase de fútbol bajo la batuta de Antoine Griezmann, el cual sigue teniendo la calidad de un fuera de serie, acompañado por un Lookman que ha caído de pie en Madrid, y Julián Álvarez, quien volvió a marcar después de 65 días.

El Atleti vapulea al Barça

El Atleti comenzó muy intenso ante un Barça que quiso jugar a su estilo, manteniendo la posesión en los primeros compases ante la presión rojiblanca. El partido mostraría su alta tensión desde el primer minuto, con algunas faltas más duras de lo normal y la primera ocasión clara en el segundo minuto de juego.

Griezmann filtraba un peligrosísimo pase a Giuliano para regalarle un mano a mano. En su definición se topó con un guardameta que ya es un seguro de vida, Joan García, que evitaba el tempranero desastre anímico.

Poco después, el guardameta volvería a ser protagonista por todo lo contrario. Pase suave de seguridad de Eric García y Joan, algo despistado, no acierta en el control. El balón va directo a portería y, aunque el portero consiguió salvar el tanto sobre la línea, Lookman llegaba para anotar a placer. La repetición mostraría como el balón ya había entrado, siendo gol en propia del defensa azulgrana.

No se había cumplido el primer cuarto de hora cuando el Atleti ampliaba su ventaja. Rapidísimo contragolpe tras un saque de esquina atrapado por Musso. El guardameta puso a correr a Lookman, construyeron los rojiblancos el ataque con un par de pases para que Griezmann, con una calidad extraordinaria, inventara una definición propia de un fuera de serie. Nada pudo hacer Joan García para evitar el segundo tanto local. Inició el partido de cara para el ‘Cholo’ Simeone.

El conjunto de Hansi Flick se vio completamente superado en los primeros compases, con un Joan García que salvó varios disparos, llegando a evitar el tercer tanto Jules Koundé sobre la línea, tras un disparo de Julián Álvarez a pase de la muerte de Nahuel Molina.

Poco después de cumplir la primera media hora de juego, la insistencia rojiblanca volvería a tener premio. Otra vez un contragolpe, otra vez por la banda derecha. Pase extraordinario de un Griezmann magistral a Giuliano, el argentino recorrió la banda para habilitar a Julián dentro del área y el delantero, en vez de definir, vio a Lookman por su izquierda para regalarle el tercer tanto. Sellaba un inicio de ensueño el Atleti con un triplete vertiginoso.

Antes de acabar la primera mitad hubo tiempo para un desquite personal, el de Julián Álvarez. El delantero argentino atravesaba una mala racha sin marcar y quiso sumarse a la fiesta rojiblanca. Contragolpe por la banda izquierda, Lookman ve a su compañero en la frontal del área y ‘La Araña’, con toda la rabia acumulada, manda un derechazo imposible para Joan García. Cuatro goles en una primera mitad mágica del conjunto de Simeone.

Tras tres minutos de añadido, el árbitro señalaba el camino de vestuarios con un Barça cabizbajo que necesitaba cambiar muchas cosas para no sufrir una humillación histórica, y un Atleti que sorprendió tácticamente y abandonaba el césped ante el júbilo de su público.

El VAR, protagonista en la segunda mitad

En la reanudación, el Barça se encontró con su mejor juego, obligando al Atleti a situarse sobre un bloque bajo donde los once jugadores se colocaban por detrás del balón en su propio campo. Así, en los primeros minutos, el conjunto azulgrana lograría un gol que sería anulado por el VAR con polémica.

El árbitro señaló un fuera de juego milimétrico de Lewandowski condicionado por la intencionalidad de Ruggeri a la hora de despejar un errático disparo de Fermín. En la sala VOR asumieron que el italiano no quiso despejar y contaron la jugada como una sola, señalando la posición antirreglamentaria del polaco.

Con la anulación del gol, el Barça recibió otro jarro de agua fría mientras que el Atleti celebraba la decisión y volvía a crecerse. Bien situados en su campo y con un rival errático en la construcción de sus ataques, los rojiblancos se sintieron cómodos para mantener la ventaja en el marcador.

La hora de partido trajo consigo algunos cambios que no afectaron a la dinámica del encuentro, con sustituciones posicionales y un Hansi Flick que decidió refrescar la defensa en vez de sumar opciones de ataque.

El partido tendría más que ofrecer cuando en los últimos cinco minutos reglamentarios, Eric García sería expulsado por roja directa. Llegó tarde el central a un enfrentamiento con Baena y derribó al rival cuando se marchaba solo. En primera instancia el árbitro mostró amarilla, pero desde el VAR le advirtieron para que revisara la jugada por su dureza y posición de peligro, para acabar mandando a vestuarios al azulgrana.

Tras varias largas pausas por la asistencia del VAR, el tiempo extra final fue de 10 minutos, donde el Barça, con uno menos, tuvo que hacer un increíble esfuerzo para no marcharse con un resultado mucho más abultado, teniendo algunas jugadas para anotar como un cabezazo de Ferrán que se fue rozando el palo.

Sin tiempo para mucho más, el árbitro daba por finalizado el encuentro. El Atleti pasaba por encima del Barça y ponía un pie en la final de la Copa del Rey. Magnífica primera mitad del equipo de Simeone con un Griezmann estelar. En la segunda parte, el conjunto de Flick supo reaccionar, pero el gol anulado por el VAR acabó destrozando la poca moral que les quedaba. Papeleta difícil de resolver para el Barcelona en el Camp Nou.

Ficha técnica

4 - Atlético de Madrid: Musso; Giuliano, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Griezmann (Baena, m.69), Llorente, Koke (Le Normand, m.90), Lookman (Almada, m.74); Julián Álvarez (Sorloth, m.69).

0 - Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí (Cancelo, m.75), Eric García, Balde (Araujo, m.75); Casadó (Lewandowski, m.37), De Jong; Fermín (Gerard Martín, m.87); Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo.

Goles: 1-0, m.7: Eric García, en propia puerta. 2-0, m.14: Griezmann. 3-0, m.33: Lookman. 4-0, m.48+: Julián Álvarez.

Árbitro: Juan Martínez (C. Valenciano). Expulsó con roja directa a Eric García, del Barcelona, en el minuto 85. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Giuliano (m.49), Llorente (m.51), Baena (m.79) y Pubill (m.86) y al visitante Casadó (m.27) y Ferran Torres (m.86). También enseñó tarjeta amarilla a Nelson Vivas, segundo técnico del Atlético de Madrid, en el minuto 28.

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el estadio Metropolitano, de Madrid, ante 68.325 espectadores.