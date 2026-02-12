Hansi Flick, contundente tras el 4-0 ante el Atlético: “No jugamos como un equipo”

Hansi Flick compareció tras la derrota del FC Barcelona por 4 a 0 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El técnico alemán analizó la mala primera parte de su equipo, defendió la reacción tras el descanso y mostró su enfado por el gola anulado y la gestión arbitral del encuentro

El FC Barcelona cayó con claridad frente al Atlético de Madrid en el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey, con los cuatro goles rojiblancos llegando antes del descanso. En la rueda de prensa posterior, Hansi Flick no maquilló el análisis.

“Esto es algo que normalmente no ocurre, no jugamos como un equipo, las distancias entre todos eran demasiado largas”, reconoció el entrenador alemán. El técnico asumió que el plan no funcionó desde el inicio: “Creo que también es una situación en la que no presionamos como queríamos y en los primeros 45 minutos recibimos una gran lección para nosotros”.

Aun así, quiso ver el lado constructivo del golpe: “A veces es bueno recibirla en el momento adecuado, quizá hoy era el momento adecuado”. Y dejó claro que la eliminatoria no está cerrada: “Tenemos dos partes de 45 minutos y somos capaces de ganar cada parte por 2-0, y ese es nuestro objetivo. Lucharemos por ello y necesitamos a nuestros aficionados en casa, en el estadio, y luego veremos qué pasa”.

Orgullo pese a la derrota

Flick matizó que su sensación no es de ruptura con el grupo. “Creo que cuando digo ahora que estoy decepcionado con el equipo no es correcto. Estoy realmente orgulloso de mi equipo. Quizá no hoy en los primeros 45 minutos, pero sí durante la temporada”, afirmó.

El técnico recordó el contexto de lesiones y las dificultades acumuladas durante el curso: “Sabéis cuántas lesiones tenemos, cuántos jugadores están fuera, toda la temporada ha sido así. Siempre nos adaptamos, siempre gestionamos todo, y esto también forma parte del juego, que puedes perder”.

Eso sí, subrayó que el inicio fue determinante: “Cuando ves a los jugadores del Atlético, tienen más voluntad, más hambre para marcar goles así. Esto es lo que quiero desde el inicio, desde el primer minuto, y en los primeros 45 minutos no lo mostramos”. Y añadió: “Tenemos un equipo joven, pero al final, sin excusas”.

Enfado con el arbitraje por el gol anulado

El entrenador también fue muy crítico con algunas decisiones arbitrales. “¿Qué debería decir? ¿Qué debería decir?”, comenzó. Se refirió a una acción sobre Alejandro Balde donde pidió tarjeta roja para Giuliano: “Normalmente en la primera acción, la primera acción con falta a Balde, es tarjeta amarilla. Y entonces todo quizá es diferente”.

Especialmente duro fue al hablar del fuera de juego revisado por el VAR que anuló el tanto de Cubarsí: “Para mí es un desastre, es un desastre así, y tienen que esperar ¿Cuántos minutos? ¿Siete minutos? ¿Fueron siete minutos? Vamos. Encuentran algo en esos siete minutos, está bien. Para mí, cuando veo esta situación, estaba claro que no era fuera de juego”. También criticó la falta de explicaciones: “Pero decidnoslo, no hay comunicación. Y eso es muy malo aquí”.

La gestión de la eliminatoria

Preguntado por si era su peor día como entrenador azulgrana, respondió con claridad: “El peor día fue contra el Inter. Fue el peor primer día. Tenemos una oportunidad para volver. Sabemos que no es fácil, pero iremos a por ello”.

Sobre la sustitución de Marc Casadó, explicó: “Por supuesto, teníamos que cambiar. Tenía tarjeta amarilla y los primeros 45 minutos fueron muy intensos. Hubo muchos duelos en el centro del campo. Así que en la siguiente falta quizá habría visto la tarjeta roja. Por eso teníamos que cambiar”.

El mensaje final del técnico azulgrana fue claro: asumir el golpe, aprender de él y competir en la vuelta. Sin excusas y sin esconder la autocrítica, el Barcelona tendrá que resolver una difícil papeleta en el Camp Nou tras haber sido superado por 4 a 0 en la ida de semifinales.