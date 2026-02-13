Simeone, efusivo tras golear al Barcelona: “Nuestra gente necesita estos partidos”

Diego Pablo 'Cholo' Simeone analizó la goleada del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona por 4 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El técnico rojiblanco destacó el primer tiempo de su equipo, valoró la actuación tras el descanso y elogió de forma especial a Antoine Griezmann y a sus delanteros, aunque evitó dar la eliminatoria por cerrada

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad ante el FC Barcelona y Diego Simeone no escondió su satisfacción. El técnico argentino compareció tras el 4 a 0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y puso el foco, primero, en la conexión con la grada: "Creo que nuestra gente necesita estos partidos. Viene hace años empujando, estando siempre presente. Necesita partidos importantes".

Pero el argentino fue más allá y explicó qué sintió antes incluso de que rodara el balón: “Primero creo que encontramos una energía en el estadio increíble. Y la vida es energía. Y esa energía estaba hoy puesta desde nuestra gente hacia nosotros”. Para el técnico, el equipo supo subirse a esa ola emocional: “Creo que nosotros pudimos acompañar esa ola de energía que se visualizaba, se sentía en nuestro estadio”.

Un primer tiempo “para el recuerdo”

Simeone puso el foco en la interpretación táctica del partido. “La interpretación del partido fue muy buena”, afirmó. Y señaló directamente a sus atacantes: “Creo que los cuatro delanteros, que eran cuatro delanteros, Giuliano, Julián Álvarez, Griezmann y Lookman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego provoca”.

El técnico celebró que, cuando en otras ocasiones ha faltado precisión en el último pase, esta vez todo fluyera: “Hoy hicieron un partido que quedará para el recuerdo. Más allá de cómo termine la eliminatoria, quedará para el recuerdo de jugar un partido como se jugó”.

La comparación con otras grandes noches no tardó en aparecer. “Hemos tenido noches importantes. Me recuerdo aquella del Barcelona también en el Champions, con gol de Koke… En el primer tiempo una energía… que es del estadio”, evocó, reforzando la idea de que el ambiente fue determinante.

Fe en el equipo y la presión alta

Preguntado por si imaginaba un partido así, fue sincero: “Tengo fe en el equipo, tengo fe en lo que hacemos, tengo fe en nuestra gente”. Sin atribuirse dotes de adivino, reconoció que intuía una actuación así: “No soy un brujo que me imagino lo que va a pasar, pero sí sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo”.

El esfuerzo en la presión fue otro aspecto subrayado: “El esfuerzo que hicieron en presionar arriba, en salir continuamente a buscar a Koundé, a buscar a Cubarsí, a buscar a Eric García. El esfuerzo de ellos fue enorme”. De ahí las rotaciones en el segundo tiempo para sostener el ritmo.

Prudencia y autocrítica para la vuelta

Simeone admitió que la segunda parte no fue tan brillante: “Sobre todo el primer tiempo. En el segundo tiempo me faltó un poco más de intensidad hacia adelante. Creo que empezamos a querer controlar más el partido que a seguir atacándolo”.

Pese al 4-0, que deja un resultado muy favorable para lograr el pase a la final, el argentino rebajó cualquier atisbo de euforia: “La eliminatoria no está terminada, sabemos al rival que enfrentamos, tenemos la humildad y la ilusión para poder seguir en esta competición”.

El Atlético golpeó con autoridad, pero su entrenador insiste en la misma receta: energía, trabajo y humildad. La final está más cerca, sí, pero Simeone, como es habitual, prefiere pensar en el 'partido a partido' antes que en una celebración.