Giménez y el Atlético de Madrid tienen un acuerdo de cara al próximo mercado de fichajes de verano

El central tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, pero eso no impide que su salida una vez finalice esta temporada sea posible siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas y de que se contenten a todas las partes implicadas

Giménez y el Atlético de Madrid tienen un acuerdo para que el central se vaya este verano de 2026 si así lo desea el uruguayo.IMAGO

Las etapas en el mundo del fútbol se acaban, igual que en la vida, y una de las más duraderas, la de José María Giménez en el Atlético de Madrid, puede llegar a su fin este mismo verano. La opción de que el uruguayo abandone el club rojiblanco una vez termine esta temporada es más que posible después de que se haya desvelado que existe un acuerdo para que se produzca siempre y cuando se den las circunstancias que satisfagan a las partes implicadas.

El Atlético de Madrid y José María Giménez, que tienen firmado un contrato que les une hasta el 30 de junio de 2028, tiene un acuerdo para que el central pueda dejar el equipo rojiblanco al final de esta temporada según ha informado el compañero Matteo Moretto. Se trata de un pacto que se llevaría a cabo siempre y cuando se den las circunstancias adecuadas.

El Atlético de Madrid dejaría salir libre a José María Giménez si el central, de 31 años, encuentra un equipo que le convenza para cambiar de aires. Dicho club tendría que acercarse a su actual salario, que se mueve entre los 6 y 7 millones de euros netos. El Atleti, sólo con liberar esa carga salarial, daría luz verde a la salida de José María Giménez.

Giménez tuvo sondeos de equipos de Italia

José María Giménez fue un futbolista del Atlético de Madrid que contó con sondeos en el pasado mercado de fichajes de invierno. El uruguayo ha tenido el interés de equipos de la Serie A de Italia que valoraron su fichaje, pero finalmente ninguna de esas opciones se culminaron.

Giménez llegó al Atlético de Madrid en el año 2013, procedente del Danubio de su país natal, por poco menos de 1 millón de euros. El uruguayo se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia del club rojiblanco.

Las razones por las que Giménez puede dejar el Atlético de Madrid en el verano de 2026

José María Giménez puede marcharse del Atlético de Madrid una vez termine esta temporada debido a que su físico, a pesar de que tiene 31 años, no le permite tener continuidad, suele tener muchas lesiones, y a que ha perdido importancia en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone.

En esta temporada, Giménez ha disputado un total de 16 partidos y 1.133 minutos, estando muy lastrado por varias molestias en el muslo que no le han permitido jugar todo lo que le hubiera gustado en el Atlético de Madrid.