Atlético de Madrid 1-2 Bodø/Glimt: El 'top 8' exige mucho más

El Atlético de Madrid perdió ante el Bodø/Glimt y tendrá que disputar una ronda más si quiere clasificarse a los octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid, al que le han sonreído los resultado de los otros partidos de la jornada, no consigue acceder al 'top 8' tras caer derrotados en el Metropolitano ante el Bodo. El equipo noruego dio la campanada en terreno colchonero, que tendrá que acceder a los octavos de final a través de una ronda extra.

Solroth golpea primero, pero Fredrik Sjøvold apaga la alegría rojiblanca

En la primera parte, el Bodo fue el equipo que comenzó golpeando sobre la portería de Jan Oblak, aunque la defensa rojiblanco hizo extraordinariamente bien su trabajo para salir vivo de los primeros minutos de partido. Tras esto, el Atlético de Madrid se colocó por delante en el marcador tras un gran gol de Sorloth, que ganaba todos los duelos en el área por arriba. De cabeza, el noruego hizo el 1-0 y ponía de cara el partido para los rojiblancos. El Metropolitano se vino arriba y los jugadores también e incluso Julián Álvarez, tiró de picaresca, para anotar el segundo gol de córner olímpico, aunque no subió al marcador ya que el colegiado lo invalidó porque estaba debatiendo con la defensa del Bodo, que no estaba en condiciones de defender. Tras esto, y un error defensivo, los noruego lograron el gol del empate a través de Fredrik Sjøvold. La primera parte empezó a hacerse larga para el Atlético de Madrid con el gol del empate se vino abajo.

El Bodo hunde al Atlético de Madrid en una segunda mitad llena de ocasiones

La segunda parte comenzó con el Atlético de Madrid dominando, pero sin puntería. Quién sí la tuvo fue Kasper Høgh que aprovechó una jugada rocambolesca dentro del área del Atlético de Madrid para meter la punta del pie y hacer el 1-2. El Atlético de Madrid, con el resultado en contra y el tiempo también, se volcó sobre la meta del equipo noruego que defendió con el alma la portería. Las ocasiones se multiplicaban, pero la muralla amarilla repelía cada chut de los rojiblancos. El tiempo se acabó y el Atlético de Madrid se lamentaba de no haber podido aprovechar la oportunidad, ya que los resultados de la jornada le sonreían para alcanzar el top 8.

Ficha técnica:

1 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez (Ruggeri, m. 57), Hancko; Baena (Almada, m. 57), Barrios (Le Normand, m. 78), Koke (Cardoso, m. 64), Nico González (Molina, m. 64); Julián Alvarez y Sorloth.

2 – Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen (Aleesami, m. 90), Bjortuft, Andre Bjorkan; Brunstad Fet (Maata, m. 83), Berg, Evjen (Klynge, m. 90); Blomberg (Auklend, m. 75), Høgh (Helmersen, m. 83) y Hauge.

Goles: 1-0, m. 15: Sorloth. 1-1, m. 34: Sjovold. 1-2, m. 58: Hogh.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó con tarjeta amarilla al local Almada (m. 85).

Incidencias: partido correspondiente a la octava y última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 58.910 espectadores.