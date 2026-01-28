Atlético de Madrid - Bodø/Glimt, en directo el partido de la Champions League en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la última jornada de la primera fase de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Bodø/Glimt

¡Buenas noches y bienvenidos al Metropolitano! Hoy les narraremos todo lo que acontezca en este trepidante duelo en el que el Atlético de Madrid se juega entrar por la vía rápida en octavos de final. ¡Arrancamos con la previa!

El técnico solo ha citado a 20 efectivos, ya que no ha incluido a ningún jugador del filial salvo el guardameta, pese a que había sido habitual la presencia de canteranos en las citaciones más recientes tras la pérdida de cuatro jugadores del primer equipo en este mercado de invierno, en el que Simeone aguarda dos refuerzos para la plantilla.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este miércoles a sus 19 jugadores disponibles de primer equipo, con la baja por lesión de Antoine Griezmann, más el portero del filial Salvador Esquivel para el partido de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt en el estadio Metropolitano.

Ya han pasado 49 días del último gol de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, el 9 de diciembre de 2025 frente al PSV, cuando comenzó una secuencia frustrante sobre la portería rival de 26 remates y 715 minutos disputados desde ese tanto en el estadio Philips de Eindhoven en la Liga de Campeones hasta ahora, cuando este miércoles recibirá al Bodo/Glimt en el Metropolitano.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este miércoles de inicio a Nico González, Koke Resurrección y Álex Baena, con Giuliano Simeone en el banquillo, en el partido de la última jornada de la Liga de Campeones contra el Bodo/Glimt.

El Atlético de Madrid cierra la primera fase de la Champions league con la obligación de ganar, y de manera holgada, al Bodø/Glimt para tener opciones de quedar entre los 8 primeros y acceder, de manera directa a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo noruego no dará su brazo a torcer y, tras ganar al Manchester City, buscar dar el zarpazo definitivo ante los rojiblancos para poder estar en la siguiente ronda de la máxima competición europea de clubes.

El Atleti debe ganar y golear

Ya son cinco meses a golpe de triunfos en su campo, diez de ellos en LaLiga y tres en la Champions, con cinco goles al Eintracht (5-1), tres al Union Saint-Gilloise (3-1) y dos al Inter de Milán (2-1), para transformarse en una garantía local, que aún necesita más este miércoles por el 1-1 contra el Galatasaray de hace una semana. Debe ganar. Y golear. Porque el empate en Turquía no solo puso en duda su pase directo a octavos, sino que además lo convirtió en una cuestión que requiere inequívocamente de un triunfo, varios goles y la expectativa beneficiosa de otros resultados. Las matemáticas también incluyen como opción un punto para poder estar entre los ocho primeros, pero condicionada a tantas derrotas de los equipos que le preceden en la clasificación que es irreal. Entre los resultados de los que deberá estar pendiente, con otros siete equipos con 13 puntos como él, dos con 15 (Liverpool y Real Madrid) y uno con 14 (el Tottenham), uno lo favorece seguro, porque París Saint Germain y Newcastle, ambos con 13 puntos, no pueden ganar los dos a la vez en su choque directo en el Parque de los Príncipes.

Oportunidad de oro para el Bodø/Glimt

El debutante equipo noruego, por su parte, tiene ante sí la posibilidad de ir más allá, a las eliminatorias de la competición, pero solo le vale ganar y esperar noticias favorables de otros campos desde el vigésimo octavo puesto actual en la tabla. No había ganado ningún partido hasta la anterior jornada, cuando su sonora victoria contra el Manchester City, al que goleó por 3-1 y pudo hacerlo por algún tanto más, recorrió el mundo por su enorme impacto. Para el Bodo/Glimt era vital. La única manera de sostenerse con opciones para la visita al Metropolitano, con sus rápidas salidas al contragolpe entre Jens Petter Hauge, Ole Didrik Blomberg y Kasper Hogh, el delantero autor de dos de los tres goles del 3-1 al conjunto de Pep Guardiola. Su 2-2 anterior en el Signal Iduna Park en Dortmund, donde fue capaz de nivelar dos veces un marcador adverso, acredita las capacidades del Bodo/Glimt, que igualó con el Slavia Praga y cayó por 3-1 con el Galatasaray en sus otras dos salidas de esta edición de la Liga de Campeones. Ha recibido 14 goles, pero ha marcado 12, al menos dos en cada uno de cinco de sus siete encuentros de esta ronda del torneo.