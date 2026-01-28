Atlético de Madrid - Bodø/Glimt: Onces probables, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la jornada 8 de la Champions League

El conjunto de Simeone busca un hueco en el top-8 frente a un Bodø/Glimt con pocas opciones de playoff

El Atlético de Madrid cierra este miércoles la fase de clasificación de la UEFA Champions League ante el Bodø/Glimt. El conjunto rojiblanco necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de entrar en el top-8, aunque su clasificación directa dependerá también de otros resultados.

Los del Cholo Simeone han firmado hasta ahora una fase de grupos sólida, con cinco victorias y tres empates, lo que les permite sumar 13 puntos. Las únicas derrotas del Atlético han llegado ante rivales ingleses, como Liverpool y Arsenal, un patrón que se ha repetido en otros equipos españoles en esta edición de la Champions.

El Bodø/Glimt, por su parte, llega a esta última jornada con un escenario muy distinto. El conjunto noruego ocupa la vigesimoctava posición, con seis puntos, logrados tras su victoria en la pasada jornada ante el Manchester City y tres empates frente a Borussia Dortmund, Slavia de Praga y Tottenham. La Champions es ahora mismo su única competición en marcha, ya que la liga noruega no arrancará hasta el 15 de marzo, y el equipo se encuentra en la cuarta ronda de la Copa de Noruega.

Simeone sueña con la vía rápida

El objetivo del Atlético es claro: ganar y acceder directamente a los cuartos de final, lo que permitiría evitar dos partidos extra de playoff en febrero. Un alivio importante para un equipo que ya acumula una elevada carga física en un calendario muy exigente. Por ello, es fundamental no fallar, especialmente tras el tropiezo de la pasada jornada ante el Galatasaray. El técnico argentino sabe que cualquier despiste puede dejar al equipo fuera del top-8 y obligarlo a recorrer el camino largo hacia las eliminatorias.

Griezmann, la única baja

En el apartado de bajas, el Atlético solo cuenta con una ausencia destacada. Antoine Griezmann sufre una lesión muscular de bajo grado, y aunque no estará disponible para este encuentro europeo, su presencia ante el Valencia en LaLiga es duda. El resto de la plantilla llega en buenas condiciones, lo que permitirá a Simeone alinear un once competitivo en un partido clave.

El Bodø/Glimt, sin presión y con ambición

El conjunto noruego afronta el choque con poca presión, consciente de que otros equipos cuentan con mayores opciones de clasificación. Sin embargo, el recital ofrecido ante el Manchester City en la pasada jornada sirve como aviso. El Bodø/Glimt viajará a Madrid con la intención de dar una buena imagen y, si es posible, sorprender a los colchoneros. Simeone no quiere confianzas ante un rival que ya ha demostrado ser capaz de competir ante cualquiera en esta Champions.

Onces probables del Atlético de Madrid - Bodø/Glimt en la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Gímenez, Hancko; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena; Julián Alvarez y Sorloth.

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuff, Gundersen, Bjørkan; Berg, Brunstad Fet, Saltnes; Didrik Blomberg, Jens Hauge y Kasper Høgh.

Atlético de Madrid - Bodø/Glimt: fecha y horario de la jornada 8 de la Champions League

El encuentro de la jornada 8 de la Champions League entre Atlético de Madrid y Bodø/Glimt -al igual que el resto de los partidos de esta jornada- está programado para el miércoles 28 de enero a las 21:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 8 de la Champions League entre Atlético de Madrid y Bodø/Glimt?

El Atlético de Madrid - Bodø/Glimt de la jornada 8 de la Champions League es ofrecido bajo demanda por Movistar, a través de su canal Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62 y en Orange TV 118) y en Movistar Liga de Campeones 6 (M183 y O434).

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - Bodø/Glimt, encuentro de la jornada 8 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atlético de Madrid - Bodø/Glimt de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.