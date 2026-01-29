Simeone hace balance de la derrota del Atlético de Madrid y explica la ausencia de Giuliano sobre el terreno de juego: "Estaba con fiebre y dolor de garganta"

Simeone felicitó al rival, no achaca nada a sus jugadores y señala que la ausencia de Giuliano Simeone se debe a un "dolor de garganta"

El Atlético de Madrid salió derrotado del Metropolitano ante un Bodo/Glimt que mostró más corazón que los rojiblancos que se quedan fuera del 'top 8'. Tras el partido, Simeone analizó la derrota y explicó porqué Giuliano, jugador crucial en el Atlético de Madrid, se quedó sin jugar ni un solo minuto. El argentino destaca que no está decepcionado con su equipo y que ya miran a la siguiente ronda de la competición para alcanzar los deseados octavos de final.

Simeone no se siente decepcionado con el Atlético de Madrid

Simeone, lo primero que hizo en rueda de prensa fue felicitar al rival por el partido realizado, para luego analizar la dura derrota ante los noruegos. "Lo primero felicitar al rival, por sus transiciones y su gran defensa. Pudimos hacer algún gol más por lo que generamos en la primera parte. En la segunda parte tuvimos esos rebotes que acabaron en el 1-1 y nosotros la de Almada nos rebotó en un defensa. Ahí estuvimos en desventaja, lo intentamos pero no llegó. A recuperar para el sábado, que quedan pocas horas", destaca Simeone que no cataloga la derrota como un mazazo. "No, porque dimos todo, exigir y pedirle más a los futbolistas no encuentro en qué más puedo hacerlo. No fuimos contundentes, pero espero que alguna vez nos caigan a favor esas jugadas como las de su gol", subraya el entrenador del Atlético de Madrid que señala como decepción el empate ante el Galatasaray en Estambul. "Sinceramente me quedé más decepcionado contra el Galatasaray porque hicimos un partido bárbaro y merecimos ganar. Hoy veníamos de jugar hace tres días y los jugadores dieron el máximo, no tengo nada que reprochar. Con humildad y la seguridad en lo que hacemos llegarán los resultados", sentencia.

La ausencia de Giuliano Simeone en el partido del Atlético de Madrid

Por otro lado, Giuliano Simeone, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, no jugó este miércoles el partido de la Champions League contra el Bodo/Glimt por fiebre y dolor de garganta según señaló Diego Simeone en ‘Movistar’. El futbolista, titular habitual en el equipo rojiblanco, entró dentro de la convocatoria y estuvo en el banquillo del encuentro, pero ni calentó ni disputó ningún minuto en el duelo contra el conjunto noruego, con el que el Atlético perdió por 1-2 en el estadio Metropolitano. "Estaba con fiebre y dolor de garganta", sentenció Simeone que fue abucheado por el cambio de Pablo Barrios. "Se entienden", destacó.