Así quedó la vuelta de los octavos de final de la Champions League: el Bayern y el Liverpool le ponen más morbo a los cuartos de final

El cuadro bávaro ha conseguido su billete a cuartos de final con un parcial de 10-2, mientras que los británicos lo consiguieron con uno de 4-1

El Bayern se impuso este miércoles por 4-1 al Atalanta con dos goles de Harry Kane, uno de ellos de penalti, uno de Lennart Karl y otro de Luis Díaz para acabar con la más mínima duda que pudiera quedar sobre su pase a los cuartos del final de la Liga de Campeones, conseguido tras firmar un parcial de 10-2. Ahora, el Real Madrid de Arbeloa será su rival en cuartos de final.

El partido, tras al resultado de la ida (1-6), era un trámite y el Atalanta pareció centrarse en evitar una nueva debacle ante un Bayern que dominó con claridad aunque sin arriesgar demasiado, consciente de que la eliminatoria ya estaba prácticamente resuelta.

El primer gol llegó en el minuto 25, en un penalti marcado por Harry Kane. La sanción de la pena máxima sólo se confirmó después de que el árbitro, el francés Benoit Bastien, confirmara tras consultar las imágenes que Scalvini había interceptado con una mano un remate de Kane.

Luego, en el primer intento del inglés, el meta Sportiello paró el penalti, pero no estaba sobre la raya por lo que, otra vez tras intervención del VAR, el penalti se repitió y Kane no dejó pasar la segunda oportunidad.

El dominio del Bayern se reflejó en las estadísticas, con 16 remates frente a 2 en los primeros 45 minutos, 76 por ciento de posesión de la pelota y 450 pases que daban una idea de hasta qué punto el partido había sido un monólogo.

No habían pasado diez minutos de la segunda parte cuando Kane marcó el segundo, con un remate a una escuadra dentro del área tras deshacerse de dos hombres que lo marcaban.

Tras el segundo gol, el entrenador del equipo alemán, Vincent Kompany, decidió darle a Deniz Ofli sus primeros minutos en el primer equipo y el jugador respondió a la confianza iniciando, con una recuperación de pelota, la jugada del tercer gol marcado por Lennart Karl a pase de Luis Díaz.

En el cuarto gol, Luis Díaz y Karl se volvieron a juntar pero en funciones invertidas y fue el colombiano el que marcó, con una vaselina dentro del área tras un pase largo del alemán. Finalmente, el Atalanta logró maquillar el resultado con un gol de cabeza de Samardzic en el minuto 85 tras un saque de esquina.

El Liverpool había perdido 1-0 en el infierno turco

Mientras tanto, el Liverpool encontró el acierto tras el descanso, se desmelenó en la segunda parte y resolvió en diez minutos el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain.

El conjunto de Arne Slot dio una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que desarboló al Galatasaray, que resistió la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que llegó a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no pudo taponar la avalancha de los reds.

Tardó una mitad el cuadro de Anfield en resolver el choque con el Galatasaray, que contaba con la ventaja de 1-0 de la ida. El dominio fue del Liverpool desde el principio pero tuvo que enderezar un inicio de choque abrupto, plagado de interrupciones, sin ritmo y sin continuidad. Era la estrategia del conjunto otomano crecido por sus cinco victorias seguidas y reforzado por la clasificación que logró ante el Juventus en la eliminatoria previa.

El partido dio un giro radical tras el intermedio, porque el Liverpool encontró el acierto y en diez minutos, del 52 al 62, solucionó el cara a cara. Primero fue Hugo Ekitike, el que puso el 2-0 en una jugada que inició Szoboszlai hacia Mac Allister que encontró en la derecha a Salah que fue el que asistió al francés que empujó a la red el balón.

Uno más tarde, en el 53, fue Ryan Gravenberch que recogió el rechace de Cakir a un tiro de Salah para firmar el tercero. Y el cuarto fue del atacante egipcio que fue de menos a más. Anotó un golazo. Recibió el balón de Florian Wirtz y desde la frontal ejecutó un disparo imparable por la escuadra derecha del meta.

El Galatasaray asumió su adiós. El partido se le hizo largo. El Liverpool enderezó su situación después de la derrota de la ida y el empate frente al Tottenham, en la Premier, el sábado pasado. Progresa en Europa y se topa con el vigente campeón, con cuentas pendientes.

Ahora, el Liverpool se reencontrará con el París Saint Germain. Cabe recordar que el conjunto inglés que fue eliminado de la Champions el pasado año por el campeón francés, en los lanzamientos de penaltis. Fue aquella una frustración para el conjunto de la Premier que era el mejor de la competición hasta que se topó con Luis Enrique.