Así quedó la vuelta de los octavos de final de la Champions League: el PSG arrasa al Chelsea y el Sporting tiró de épica ante el Bodo

La UEFA Champions League deja definidos los cuartos tras una jornada de resultados contundentes, remontadas espectaculares y eliminatorias decididas con autoridad

Los resultados de la vuelta de los octavos de Champions LeagueImago

La vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó emociones fuertes, remontadas memorables y actuaciones dominantes que definieron a los equipos clasificados a la siguiente ronda. Varios gigantes europeos cumplieron con las expectativas, mientras otros quedaron en el camino tras enfrentamientos intensos.

El Sporting firma una remontada histórica

El Sporting CP protagonizó una de las gestas más destacadas al remontar el 3-0 adverso frente al Bodø/Glimt. Con un dominio total desde el inicio, los portugueses lograron igualar la eliminatoria en los 90 minutos y sentenciar en la prórroga con un contundente 5-0.

El equipo lisboeta mostró paciencia, superioridad y eficacia, liderado por un ataque constante que terminó desbordando a su rival. La clasificación se selló en el tiempo extra, confirmando una de las remontadas más impactantes de la ronda.

El Arsenal impone su ley ante el Leverkusen

El Arsenal FC no dio lugar a sorpresas y superó con autoridad al Bayer Leverkusen. Tras el empate en la ida, los ingleses resolvieron la eliminatoria con un 2-0 en casa, gracias a los goles de Eberechi Eze y Declan Rice.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta destacó por su control del juego y solidez defensiva. Sin apenas conceder ocasiones, el Arsenal aseguró su pase a cuartos, donde se medirá al Sporting en una eliminatoria muy atractiva.

El PSG arrolla sin contemplaciones al Chelsea

El Paris Saint-Germain confirmó su condición de favorito con una victoria clara sobre el Chelsea FC. Tras el resultado favorable de la ida, los parisinos sentenciaron rápidamente el encuentro con tres goles que dejaron sin opciones a su rival.

Jugadores como Khvicha Kvaratskhelia y Bradley Barcola fueron determinantes en un partido donde el PSG mostró efectividad y contundencia. El equipo de Luis Enrique avanzó con un global aplastante.

El Real Madrid gestiona su ventaja ante el Manchester City

El Real Madrid también aseguró su clasificación tras imponerse en el global al Manchester City. Con una ventaja amplia conseguida en la ida, los blancos supieron manejar el partido de vuelta, que terminó con victoria madridista.

El encuentro estuvo marcado por momentos clave, como una expulsión temprana que condicionó al equipo inglés. Figuras como Vinícius Jr. volvieron a ser decisivas, confirmando la experiencia y solidez del conjunto blanco en este tipo de eliminatorias.

Cuartos definidos y máxima expectación

Con estos resultados, los equipos clasificados avanzan a unos cuartos de final que prometen grandes duelos. La Champions entra en su fase más exigente, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Así fueron los resultados en los octavos de final de la Champions League