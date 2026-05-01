Luis Enrique responde a las críticas con una rajada: "Las hay que son de mierda"

El técnico español del PSG fue este viernes contundente en relación a los que criticaron su triunfo de esta semana por 5-4 en la ida de semifinales de la Champions League ante el Bayern de Múnich

El PSG de Luis Enrique ofreció en su duelo ante el Bayern de Múnich del pasado martes uno de los mayores espectáculos futbolísticos de la temporada. El resultado final de 5-4 lo dice todo y a pesar de esto, los parisinos o más bien el propio Luis Enrique, ha tenido que recibir críticas desde diferentes sectores por el nivel defensivo mostrado por su equipo.

Este viernes Luis Enrique se sentó delante de los periodistas en la previa del choque de la Ligue 1 ante el Lorient. Al ser cuestionado por el nivel defensivo de su equipo, Luis Enrique no se cortó y dejó a un lado las respuestas políticamente correctas para mostrarse totalmente en contra de ciertas opiniones.

Luis Enrique califica 'de mierda' ciertas opiniones sobre el PSG

Luis Enrique habló de las diferentes opiniones y prefirió quedarse con los que disfrutaron del duelo entre PSG y Bayern de Múnich: "Como en cualquier cosa en la vida, hay opiniones de toda clase. No hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda. La mayoría está encantada con este tipo de fútbol, yo también. Lo importante es que los hinchas, los que aman el fútbol, hayan podido disfrutar".

Insistiendo sobre el encuentro entre PSG y Bayern de Múnich, Luis Enrique calificó el choque como "único". "No puedo estar frustrado. Es un partido de fútbol único. El encuentro ha sido increíble porque los atacantes han superado muchas veces a los defensas, pero no porque hubiera un mal trabajo defensivo. Eso es lo que hace que el partido sea magnífico", declaró el asturiano.

Hakimi cuenta con recambio en el PSG de Luis Enrique

Luis Enrique se mostró más positivo cuando habló de Hakimi, que no estará en la vuelta de semis de Champions League en Alemania. El técnico del PSG elogió al hispano-marroquí pero también apostó por las alternativas de la plantilla para afrontar con garantías el partido ante el Bayern de Múnich: "Es un titular, una máquina, está todo el tiempo a un nivel increíble. Equivale él solo a tres jugadores. Desgraciadamente, no estará en Múnich, pero estamos tranquilos. Como equipo, tenemos otras posibilidades de alto nivel".

Hakimi en el encuentro entre PSG y Bayern de Múnich

Fabián Ruiz, uno de los mejores medios del Mundo

Quien si estará en la vuelta ante el Bayern de Múnich defendiendo los intereses del PSG es Fabián Ruiz. El centrocampista español contará con minutos el sábado en la Ligue 1 ante el Lorient tal y como confirmó el propio Luis Enrique: "Es uno de los mejores medios del mundo. Cada vez que un jugador está de vuelta, es positivo. Mañana (ante el Lorient) es un buen momento para seguir sumando minutos e ir volviendo a ser lo más competitivo posible".

El PSG de Luis Enrique tratará de asestar un nuevo golpe al título de la Ligue 1 el próximo sábado ante un Lorient que ocupa la zona media de la tabla. Los parisinos son líderes con 69 puntos, seis más que el Lens y con 12 puntos por disputarse. En caso de triunfo del PSG y derrota del Lens ante el Niza, la ventaja se iría a nueve y los de Luis Enrique podrían levantar el título de manera matemática en la jornada 32 ante el Brest como local. Por lo tanto el PSG podría firmar una clasificación para la final de la Champions League y levantar el título de campeón en Francia en apenas cuatro días.