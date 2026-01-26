Enrique Cerezo, presidente del Atleti, apoya a Julián Álvarez: "No sabemos qué le pasa, pero está luchando"

El presidente del Atleti cree el delantero argentino "volverá a ser el Julián Álvarez de siempre" recalcando que hizo un gran partido ante el Mallorca pese a que no marcara, acumulando ya diez partidos en LaLiga sin ver puerta

Julián Álvarez está pasando por una mala racha de la que no encuentra salida. El delantero argentino acumula ya casi mes y medio sin marcar, no lo hace desde el 9 de diciembre en la Champions League frente al PSV Eindhoven, pero en LaLiga su sequía es mucho mayor pues suma diez partidos consecutivos sin ver puerta (desde que marcara al Sevilla el 1 de noviembre en el 3-0), por lo que casi todo en el Atlético gira en torno al estado de forma de la 'Araña'.

Y como era de esperar, por eso mismo le han preguntado esta tarde a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, quien dejó claro que no están preocupados por el estado de forma del argentino Julián Alvarez, y confió en que "volverá a ser el Julián Alvarez de siempre" más pronto que tarde.

"Es un magnífico jugador y no sabemos qué le pasa, pero está luchando. El otro día hizo un partidazo increíble, pero no metió gol. Ya lo meterá, tampoco nos tiene que agobiar, tiene que meter los que tiene que meter", añadió el presidente rojiblanco, antes de la gala de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

Deja el mercado en manos de Alemany: "Alguno vendrá"

También se refirió Cerezo a la situación deportiva actual del Atlético de Madrid y a sus perspectivas de cara al mercado de invierno que está cerca de cerrar sus puertas. "El Atleti va muy bien. Estamos en ello, alguno vendrá, quedaos tranquilos. Los rumores siempre han existido y existirán, hay que esperar hasta el final, hay que tener calma y hay que fichar", aclaró un tranquilo Cerezo.

En cuanto a las supuestas desavenencias por los fichajes entre Mateu Alemany, director deportivo del club, y Diego Pablo Simeone, entrenador, el presidente afirmó que la relación entre ambos es "perfecta". "Es una buena relación, yo les veo la cara bien, no se arañan, tienen una relación perfecta", sentenció.

Por último, sobre el decisivo encuentro de la última jornada de la primera fase de la Liga de Campeones, en el que el Atlético de Madrid se jugará ante el Bodo Glimt el poder acabar entre los ocho primeros y así pasar directamente a los octavos de la competición y ahorrarse una eliminatoria preiva, Enrique Cerezo se mostró confiado: "Hay que lucharlo, hay que ganar y por goles de diferencia. A lo mejor el miércoles marcamos cuatro".