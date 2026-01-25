Marcos Llorente responde al vacile del Mallorca: "Si pones MALLORCA20 tienes un 20% de descuento"

El club balear hizo un cartel anunciado el encuentro del Metropolitano con Murique, Román y Mascarell con las famosas gafas que usa el lateral rojiblanco, que tras el partido ha contestado con ironía

Marcos Llorente, lateral derecho del Atlético de Madrid, analizaba el importante triunfo ante el Mallorca que les permite recuperar la tercera plaza en solitario. "Después del empate en Champions queríamos ganar con un resultado cómodo, delante de nuestra gente. Subimos posiciones en la clasificación. Es el camino a seguir", aseguraba el madrileño en zona mixta.

El internacional español también se mojaba sobre el estado de forma de los dos delanteros que hoy partían de inicio, Sorloth y Julián Álvarez. Mientras que el noruego está en racha, el argentino todo lo contrario. "Necesitamos de sus goles. Cuando están enchufados es todo más fácil", decía sobre el nórdico, para luego mandar un mensaje de confianza a la 'Araña': "Julián no tiene que cambiar nada. Es trabajador, buena persona, nos ayuda siempre. Lo jodido de Julián es que no lo estuviera intentando, no hace falta decir lo gran jugador que es".

El pique de Llorente con el CM del Mallorca

Prácticamente todo aficionado al fútbol conoce ya el peculiar estilo de vida de Marcos Llorente. En varias ocasiones el futbolista ha explicado cómo es su día a día siempre en beneficio de su salud y tranquilidad. Es por ello que siempre lleva una gafas con cristales amarillos en espacios interiores, no usa la luz artificial de casa y en caso de hacerlo es una determinada luz infrarroja.

Eso son solo algunos de los detalles pero que como todo en esta vida, tiene partidarios y detractores, y entre medias, mucha guasa, como la que tuvo el 'community manager' del perfil en X del Mallorca, que anunciaba el partido ante el Atlético con una imagen de Muriqi, Omar Mascarell y Leo Román con unas gafas de cristal rojo al estilo de las que usa Llorente.Cómo es lógico, esa imagen llegó hasta Llorente, que decidió esperar al resultado final del partido para contestarle con ironía en la red social. "Jajajaajaja CM eres bueno, pero no te enteras tío. De día son amarillas, y en exterior no hay que llevarlas. Si pones MALLORCA20 tienes un 20% de descuento en toda la web y cualquier duda me escribes", tuiteaba el futbolista rojiblanco.

Poco más tarde, el propio Llorente también publicaba una foto en su perfil de Instagram en el vestuario del Atleti, donde se le podía ver a él, a Álex Baena y a Pablo Barrios con esas gafas. "Hoy y mañana tenéis un descuento del 20% con el código: MALLORCA20".