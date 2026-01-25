Atlético de Madrid 3-0 Mallorca: Victoria para seguir en la pelea contra un Mallorca que no inquietó

El Atlético de Madrid se impuso a un RCD Mallorca que no creo ninguna ocasión de peligro prácticamente. Sorloth encarriló un triunfo que quedó sellado en la segunda parte gracias a los tantos de David López en propia puerta y de Thiago Almada

El Atlético de Madrid se llevó el triunfo por 3-0 ante un ordenado RCD Mallorca en un partido en el que el equipo de Diego Pablo Simeone no estuvo brillante ni le hizo falta para superar a un rival limitado que no le dio prácticamente trabajo a Jan Oblak. Sorloth, en la primera parte, y David López, en propia puerta, y Thiago Almada, en la segunda parte, fueron los autores de los goles del partido.

El triunfo sirve para que el Atlético de Madrid se mantenga con opciones de poder ganar el título de LaLiga, mientras que el RCD Mallorca no se aleja de los puestos de descenso a Segunda división.

Sorloth da el primer golpe contra un Mallorca que no puso en apuros a Oblak

La primera parte entre el Atlético de Madrid y el RCD Mallorca fue de más a menos, siendo el Atlético de Madrid quien tuvo las ocasiones y el gol, mientras que el RCD Mallorca merodeó en alguna ocasión el área de Jan Oblak al que no hizo trabajar.

Desde el principio fue el Atlético de Madrid quien dominó y tuvo el control del juego. Hubo que esperar al minuto 14 para ver la primera ocasión de gol del partido cuando Leo Román evitó, por tres veces en la misma jugada, el gol del Atlético de Madrid. Primero detuvo un disparo raso cruzado de Sorloth, luego cubrió el tiro de Giuliano Simeone que recogió el rechazo y, por último, le quitó el balón de los pies a Pablo Barrios.

Fue el preludio del gol, el Atlético de Madrid apretó y pronto tuvo premio. En el minuto 21, Giuliano Simeone sacó del banda, el balón le cayó a Marcos Llorente que voleó, Leo Román rechazó el balón como pudo, pero el esférico cayó en los pies de Sorloth que, de primeras y libre de marca, marcó el 1-0.

De ahí al descanso no pasó prácticamente nada. El Atlético de Madrid se protegió algo más y el RCD Mallorca no llevó peligro en ningún momento.

La suerte se pone de parte del Atlético de Madrid en la segunda parte

Durante los primeros minutos de la segunda parte, el guion del encuentro no cambió prácticamente nada. El Atlético de Madrid tuvo el dominio y los acercamientos, pero sin peligro real, frente a un RCD Mallorca que no inquietó a Jan Oblak. Hubo que esperar al minuto 67 para ver la primera oportunidad clara a través de un cabezazo de Sorloth que detuvo Leo Román.

Se llegó a la recta final del partido con todo abierto, ya que el Atlético de Madrid no aumentó la ventaja y el RCD Mallorca mantuvo el tipo. Fue ahí cuando el RCD Mallorca tuvo su mejor ocasión ya que un centro de Sergi Darder fue rematado por Muriqi pero el balón se fue por poco. Justo a continuación, el Atlético de Madrid tuvo la suerte de su parte ya que Marcos Llorente centró un balón, Mateu Morey despejó, pero el esférico golpeó en la cara de David López para luego meterse en la portería del RCD Mallorca. Con el partido ya sentenciado, Thiago Almada, en el minuto 87, se sacó un disparo desde dentro delo área para fusilar a Leo Román y marcar el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca con 44 puntos en la clasificación de Primera división, mientras que el RCD Mallorca se queda coqueteando con los puestos de descenso a Segunda división ya que solo suma 21 puntos.

- Ficha Técnica del partido Atlético de Madrid - RCD Mallorca correspondiente a la jornada 21 de LaLiga.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Giménez, David Hancko; Johnny Cardoso (Le Normand 72'), Pablo Barrios, Álex Baena (Nico González 58'), Giuliano Simeone (Koke 78'); Julián Álvarez y Alexander Sorloth (Thiago Almada 72').

RCD Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo (Mateu Morey 73'), Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Samú Costa (Javi Llabrés 87'), Omar Mascarell; Antonio Sánchez (Asano 63'), Sergio Darder (Pablo Torre 73'), Mateo Joseph (Jan Virgili 63'); y Vedat Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Murciano). Amonestó a los locales Giménez y Nico González; y al visitante David López.

Goles: 1-0 (21') Sorloth; 2-0 (75') David López, en propia puerta; 3-0 (87') Thiago Almada.

Incidencias: Partido entre Atlético de Madrid y RCD Mallorca correspondiente a la jornada 21 de LaLiga disputado en el Estadio Metropolitano.