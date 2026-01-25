Jagoba Arrasate, tras la derrota del Mallorca contra el Atlético: "El club está intentando reforzar el equipo"

El entrenador del equipo balear se ha mostrado triste por el tropiezo de su equipo y también ha dado su opinión del mercado de fichajes, reconociendo que la dirección deportiva está haciendo un esfuerzo para intentar mejorar la plantilla que tiene a su disposición

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, ha comparecido ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid por 3-0. El técnico del club balear también ha desvelado que la dirección deportiva se está moviendo para realizar algún fichaje en la recta final de este mercado de invierno.

Jagoba Arrasate, entrenador del RCD Mallorca, ha analizado la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid. "En todos los saques de banda nos parecía que levantaba el pie, pero nos ha dicho que levantaba después de sacar y esa es la conversación que hemos tenido. Ellos han sido superiores en el segundo tiempo, donde el marcador, que estás a un gol, te hace tener esa esperanza y creo que estábamos algo mejor. Ha llegado justo ese rebote de Muriqi, que se ha ido fuera por centímetros, y en la jugada siguiente nos hemos metido el gol y ahí sí que el partido se ha acabado y no me gusta nada. El final del partido no me ha gustado nada. Sin hacer un buen partido estábamos en el partido, teníamos opciones, pero al final del partido hemos defendido mal y ese 3-0 nos hace daño".

El técnico del RCD Mallorca también ha manifestado que se lleva cosas positivas y negativas de este partido. "Es muy complicado ante un equipo que habéis visto cómo aprieta y no te deja jugar. Hemos tenido secuencias buenas al principio, pero luego nos ha costado mucho generar y sí, esperaba más ese primer tiempo y el segundo tiempo sí que hemos empezado a filtrar más pases, hemos empezado a conducir más, a meterles un poco más en su campo y ahí el partido creo que se ha igualado y es el partido que nos interesaba hasta el 2-0, que a partir de ahí ya no hemos estado nada bien".

Jagoba Arrasate habla del mercado de fichajes del RCD Mallorca

Jagoba Arrasate ha reconocido que el equipo debe ser más fiable. "El Mallorca busca ser más fiable, busca ser más sólido, busca ser más competitivo y eso lo tenemos que conseguir entre todos. Más allá de si viene un jugador o no viene o no sé al final lo que va a pasar en este mercado, pero como equipo necesitamos mejorar y eso un jugador solo no lo hace".

Por otro lado, ha admitido que el RCD Mallorca se está moviendo para lograr algún fichaje en este mes de enero. "El club está intentando reforzar el equipo y cuando termine el mercado sabremos si nos hemos reforzado o no. Mi labor es sacar el máximo rendimiento del equipo y creo que podemos hacerlo mejor, tanto yo como los jugadores. No estoy esperando a que venga alguien a solucionar esto, estoy pensando que tenemos que hacer una buena semana de trabajo, que tenemos que intentar ganar al Sevilla, que tenemos que hacernos fuertes en casa otra vez para escalar posiciones y sumar puntos porque la situación en la que estamos ahora no podemos ni lamentarnos ni mirar a otro lado, tenemos que afrontarlo".

Finalmente, ha hablado sobre la importancia del próximo partido liguero contra el Sevilla FC. "Es una oportunidad de poder sumar, de escalar en la tabla, de ponernos con 24 puntos, que tal y como estamos creo que es importantísimo, pero bueno. Ahora no podemos ganar el partido el lunes, mañana hay que poner la primera piedra, que es entrenando bien, el martes descansando y a partir del miércoles preparándolo de la mejor manera. Pero sí es verdad que es un partido muy importante el de lunes".