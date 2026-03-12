Sergi Darder, sobre la destitución de Jagoba Arrasate: "Nos enteramos media horita antes del comunicado oficial del club"

El jugador del Mallorca ha hablado de la llegada de Demichelis y el cambio tras la salida del técnico vasco, sobra la que ha hablado y ha confirmado el momento en el que se enteraron de la noticia

Mallorca cumple su tercera temporada defendiendo los colores del Mallorca. El ex de Málaga o Espanyol, entre otros, es uno de los fijos del equipo en el once titular, sobre todo durante la etapa de Jagoba Arrasate. De esta manera, el centrocampista de 32 años ha querido hablar del técnico vasco y su salida del club balear, así como confirmar cuándo se enteraron de la noticia. Por otra parte, el futbolista de Artà ha valorado su posición en el campo y su recuerdo cuando jugaba con el equipo blanquiazul en La Rosaleda.

Sergi Darder valora el cambio de entrenador en el Mallorca

En este sentido, Sergi Darder ha hablado, en la Cadena Ser, sobre el cambio de entrenador en el Mallorca, de Jagoba Arrasate a Demichelis: "Al final, cuando hay un entrenador nuevo, tienes más ganas de agradar y de convencer. La llegada la he recibido bien. No fue una semana fácil al principio, después de estar tanto tiempo con Jagoba. Demichelis es un exjugador al que ya conocíamos como futbolista. Era un central que, más allá de tener una muy buena salida de balón, transmitía mucho poderío con su mensaje y con su voz. Es verdad que su mensaje entra fuerte. El mensaje que está enviando es muy fuerte y muy positivo".

Por otro lado, Sergi Darder habló de las críticas por su juego actual en el Mallorca: "No soy el Darder del Málaga y es culpa mía, no hay otra. Pero dicho esto, creo que he jugado tres partidos en mi posición en el Mallorca. Creo que también hay una percepción de que no he jugado bien porque la gente espera otro tipo de juego. La gente espera que me vaya de tres rivales, que meta un gol o que dé ocho asistencias… Dicho esto, no he tenido esa continuidad. Toco menos balón de lo que me gustaría y lo toco en zonas en las que no soy tan bueno. Yo soy mejor en la creación. Aun así, no tengo ningún problema en reconocer que mi nivel no ha sido el esperado. Soy muy crítico conmigo mismo y sé que el nivel no ha sido el que se esperaba cuando me ficharon".

Sergi Darder se pronuncia por su futuro

De esta manera, Sergi Darder apuntó que "nunca me he atrevido a decirle a un entrenador dónde quiero jugar. Yo me siento cómodo en el doble pivote. Me puedo ver ahí, pero no se lo puedo exigir a nadie porque tal vez tengo defectos que yo no veo. El 90% de los jugadores lo hace, pero mi manera de ser no es así. Tengo mucho respeto por el jugador que no juega, así que si estoy jugando no voy a quejarme". Sobre su futuro destacó que es "feliz aquí, todavía creo que tengo mucho que dar a este equipo y aún no lo he dado. Creo que el Darder del Málaga se puede ver en el Mallorca, se va a ver. Estoy convencido. Pero tengo que empezar por creérmelo yo mismo".

Por último, Sergi Darder confirmó cuándo se enteró de la destitución de Jagoba Arrasate: "Evidentemente te sorprende que no funcione, porque a un entrenador como él le irá bien donde vaya. Los capitanes nos enteramos media horita antes del comunicado oficial del club. Cuando llegó Jagoba no hicimos nada diferente de lo que estamos haciendo ahora y en la primera vuelta hicimos 30 puntos. Yo creo que no hicimos tantas cosas mal como se decía, pero evidentemente la situación es la que es".